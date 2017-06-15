Крупнейшая в России социальная сеть «Вконтакте» поздравит выпускников и подарит им выпускные альбомы. Специальное приложение соберёт информацию о школе, фотографии одноклассников и их профили на одной странице, после чего его можно будет отредактировать «под себя», оставляя пожелания в том числе и анонимно. Все разделы будут доступны тем, кто поделятся альбомом на своей странице.