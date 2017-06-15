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Posted 15 июня 2017, 12:54

Published 15 июня 2017, 12:54

Modified 17 октября 2022, 19:42

Updated 17 октября 2022, 19:42

«Вконтакте» поздравит выпускников

15 июня 2017, 12:54
Специальное приложение соберёт для старшеклассников выпускной альбом.

Крупнейшая в России социальная сеть «Вконтакте» поздравит выпускников и подарит им выпускные альбомы. Специальное приложение соберёт информацию о школе, фотографии одноклассников и их профили на одной странице, после чего его можно будет отредактировать «под себя», оставляя пожелания в том числе и анонимно. Все разделы будут доступны тем, кто поделятся альбомом на своей странице.

Приложение стало частью проекта «Выпускной 2017», в рамках которого все выпускники этого года получили предложения вступить в специальный чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов.

Самые креативные выпускники смогут пригласить на свой выпускной группу IOWA. Для этого нужно записать видео об окончании школы и выложить его в соцсеть с хэштегом #Выпускной2017.

#Константин Климов#Общество#Новости
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