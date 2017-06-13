В Уфе улицу Валиди перекроют из-за парада национальных костюмов

Posted 13 июня 2017, 05:47
Published 13 июня 2017, 05:47
Modified 17 октября 2022, 19:40
Updated 17 октября 2022, 19:40
Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, парад пройдет от площади перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури до Конгресс-холла. В связи с этим с 16.00 до 18.00 будет закрыта для проезда улица Заки Валиди - на участке от улицы Театральной до площади имени Салавата Юлаева.
- Администрация Уфы приносит извинения за временные и неудобства и просит заранее планировать свой маршрут, - говорится в сообщении.