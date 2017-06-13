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Posted 13 июня 2017, 05:47

Published 13 июня 2017, 05:47

Modified 17 октября 2022, 19:40

Updated 17 октября 2022, 19:40

В Уфе улицу Валиди перекроют из-за парада национальных костюмов

13 июня 2017, 05:47
В Уфе в эту пятницу, 16 июня, пройдет парад национальных костюмов в рамках фестиваля «Сердце Евразии». Из-за этого на два часа перекроют часть улицы Заки Валиди.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, парад пройдет от площади перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури до Конгресс-холла. В связи с этим с 16.00 до 18.00 будет закрыта для проезда улица Заки Валиди - на участке от улицы Театральной до площади имени Салавата Юлаева.

- Администрация Уфы приносит извинения за временные и неудобства и просит заранее планировать свой маршрут, - говорится в сообщении.

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#Город#Новости#Уфа#Ограничение движения
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