В Уфе улицу Валиди перекроют из-за парада национальных костюмов

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, парад пройдет от площади перед Башкирским государственным академическим театром драмы имени М. Гафури до Конгресс-холла. В связи с этим с 16.00 до 18.00 будет закрыта для проезда улица Заки Валиди - на участке от улицы Театральной до площади имени Салавата Юлаева.