В выходные в Башкирии ожидается дождь

Posted 9 июня 2017, 07:57
Published 9 июня 2017, 07:57
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на ближайшие выходные.
В субботу, 10 июня, ожидается по республике небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 16-21°.
В воскресенье, 11 июня, также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +16+21°.