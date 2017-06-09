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Posted 9 июня 2017, 07:57

Published 9 июня 2017, 07:57

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В выходные в Башкирии ожидается дождь

9 июня 2017, 07:57
Днем температура воздуха прогреется до +21°.

Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на ближайшие выходные.

В субботу, 10 июня, ожидается по республике небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем 16-21°.

В воскресенье, 11 июня, также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +16+21°.

#Ольга Корзик#Общество#Новости#Башкирия#Погода
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