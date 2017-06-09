В Уфе 12 июня откроется исторический парк «Россия – Моя история»

Posted 9 июня 2017, 11:49
Published 9 июня 2017, 11:49
Modified 17 октября 2022, 19:39
Updated 17 октября 2022, 19:39
Башкирия станет первым после столицы регионом страны, где будет реализован крупный общероссийский проект «Россия – Моя история».
Четыре экспозиции Исторического парка будут развернуты в уфимском павильоне ВДНХ. Экспозиции при помощи современных технологий покажут более чем 1000-летнюю историю страны. Основой парка послужили экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе», «Россия — моя история. 1945 — 2016».
Бюджет проекта составил около 300 млн рублей.