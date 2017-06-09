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Posted 9 июня 2017, 11:49

Published 9 июня 2017, 11:49

Modified 17 октября 2022, 19:39

Updated 17 октября 2022, 19:39

В Уфе 12 июня откроется исторический парк «Россия – Моя история»

9 июня 2017, 11:49
12 июня России полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич с рабочим визитом посетит Башкирию, где примет участие в церемонии открытия исторического парка «Россия – Моя история» в Уфе и проведет ряд рабочих встреч в правительстве. Об этом сообщает его пресс-служба.

Башкирия станет первым после столицы регионом страны, где будет реализован крупный общероссийский проект «Россия – Моя история».

Четыре экспозиции Исторического парка будут развернуты в уфимском павильоне ВДНХ. Экспозиции при помощи современных технологий покажут более чем 1000-летнюю историю страны. Основой парка послужили экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе», «Россия — моя история. 1945 — 2016».

Бюджет проекта составил около 300 млн рублей.

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