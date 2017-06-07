В Башкирии на праздники изменится движение электричек

Posted 7 июня 2017, 08:12
Published 7 июня 2017, 08:12
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
В Башкирии на праздники будет изменено движение пригородных поездов, сообщили в администрации Уфы со ссылкой на ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» изменяет расписание движения пригородных поездов.
9 июня 2017 года движение пригородных поездов будет осуществляться по рабочему дню пятницы, 10, 11 июня - по выходному дню субботы; 12 июня - по выходному дню воскресенья; 13 июня - по рабочему дню понедельника. Время московское.