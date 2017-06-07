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Posted 7 июня 2017, 08:12

Published 7 июня 2017, 08:12

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Башкирии на праздники изменится движение электричек

7 июня 2017, 08:12
Сюжет
Праздник
Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее.

В Башкирии на праздники будет изменено движение пригородных поездов, сообщили в администрации Уфы со ссылкой на ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» изменяет расписание движения пригородных поездов.

9 июня 2017 года движение пригородных поездов будет осуществляться по рабочему дню пятницы, 10, 11 июня - по выходному дню субботы; 12 июня - по выходному дню воскресенья; 13 июня - по рабочему дню понедельника. Время московское.

#Общество#Новости#Башкирия#Праздник#Электричка
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