Интересная Башкирия: что можно сделать из продукции БСК

Как известно, масса пищевой соды, содержащейся в одной обычной пачке – 500 грамм. С помощью этого количества соды можно приготовить тесто для 2,5 млн блинов. Если каждый блин сложить друг на друга, то получится стопка высотой 5 км.
Ежегодно БСК производит 46,8 тыс тонн твердой каустической соды. Этого объема достаточно для производства 338 тыс тонн мыла. Этого количества хватит для того, чтобы 319 млн человек могли бы им воспользоваться в течение года.
«Башкирская содовая компания» в год производит 249 тысяч тонн ПВХ (поливинилхлорид), из чего получается 5 млн км кабеля. Этим количеством кабеля можно 128 раз обернуть планету вдоль экватора.
Из 1,6 млн тонн кальцинированной соды, которую БСК производит ежегодно, получается 7,6 млн тонн листового стекла. По подсчетам, этого количества хватит для того, чтобы застеклить 520 тысяч трехподъездных девятиэтажек.