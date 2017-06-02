Следком Башкирии установил предварительную причину смерти Яны Перчаткиной

Posted 2 июня 2017, 04:30
Published 2 июня 2017, 04:30
Modified 17 октября 2022, 19:09
Updated 17 октября 2022, 19:09
Как следует из сообщения следкома, в ходе расследования уголовного дела была назначена судебно-медицинская экспертиза.
- Предварительно установлено, что у девочки имеется открытая черепно-мозговая травма, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время продолжают проводиться следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, тело девочки, пропавшей в Белорецке 3 мая, нашли в одном из домов города на ул. Фурманова. По подозрению в убийстве задержан 38-летний безработный мужчина из Белорецкого района.