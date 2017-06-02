Следком Башкирии установил предварительную причину смерти Яны Перчаткиной

- Предварительно установлено, что у девочки имеется открытая черепно-мозговая травма, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время продолжают проводиться следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.