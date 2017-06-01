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Posted 1 июня 2017, 11:53

Published 1 июня 2017, 11:53

Modified 17 октября 2022, 19:09

Updated 17 октября 2022, 19:09

Арбитраж согласился с ФАС по отмене итогов конкурса по дороге в Башкирии

1 июня 2017, 11:53
Решение ФАС отменено не будет.

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая отменила итоги конкурса на строительство по концессионному соглашению автодороги Стерлитамак-Магнитогорск в Башкирии, сообщает РИА Новости.

Информационное агентство передает, что суд отклонил заявление организатора конкурса госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству и победителя торгов компании «Башкирдорстрой», которые просили отменить решение ФАС от 31 января 2017 года.

Антимонопольная служба отменила итоги конкурса из-за того, что "по данному соглашению расходы на работы должны были полностью покрываться из бюджета, частных инвестиций не предусматривалось". Расход бюджетных средств республики в ближайшие 15 лет составил бы в таком случае около 22 миллиардов рублей.

Напомним, что итоги конкурса на заключение концессионного соглашения о финансировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации дороги Стерлитамак-Кага-Магнитогорск (в будущем должна была стать частью транспортного коридора Европа - Западный Китай) госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии подвел в конце прошлого года. Победителем было признано ООО «Башкирдорстрой», которое планировало получить в Газпромбанке на реализацию данного проекта свыше 3 млрд руб.

Заключению контракта помешал один из участников тендера, ООО «Южноуральская дирекция автодороги» направила жалобу в ФАС России.

Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд рублей. Предполагалось, что от Стерлитамака до села Кага участок дороги будет эксплуатироваться в бесплатном режиме, а за дальнейший прямой проезд до села Аскарово будет взиматься плата, поскольку существует альтернативный бесплатный путь. Период проектирования и строительства объекта должен был составить не более шести лет, общая протяженность трассы - 170,71 километра.

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#Экономика#Новости#Башкирия
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