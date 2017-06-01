Арбитраж согласился с ФАС по отмене итогов конкурса по дороге в Башкирии

Общая стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд рублей. Предполагалось, что от Стерлитамака до села Кага участок дороги будет эксплуатироваться в бесплатном режиме, а за дальнейший прямой проезд до села Аскарово будет взиматься плата, поскольку существует альтернативный бесплатный путь. Период проектирования и строительства объекта должен был составить не более шести лет, общая протяженность трассы - 170,71 километра.