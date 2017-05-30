В мэрии Уфы разъяснили, почему на дорогах образуется колея

О причинах колейности дорог Уфы рассказал сегодня на оперативке в мэрии начальник городского управления ЖКХ и благоустройства Владимир Чернов. По его словам, главной проблемой являются ГОСТы, в которых установлены достаточно низкие требования к качеству дорожного покрытия.