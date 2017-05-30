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Posted 30 мая 2017, 05:10

Published 30 мая 2017, 05:10

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В мэрии Уфы разъяснили, почему на дорогах образуется колея

30 мая 2017, 05:10
Основной причиной колейности на дорогах Уфы, как поясняют в мэрии, являются дорожные ГОСТЫ. Также сказываются аномальные погодные условия.

О причинах колейности дорог Уфы рассказал сегодня на оперативке в мэрии начальник городского управления ЖКХ и благоустройства Владимир Чернов. По его словам, главной проблемой являются ГОСТы, в которых установлены достаточно низкие требования к качеству дорожного покрытия.

- Нормативные требования остаются низкими, хотя планку необходимо увеличить, - отметил Чернов. - Введённый в ноябре 2014 года ГОСТ сохранил численные показатели ГОСТа 80-х годов. Однако повысить самостоятельно требования ГОСТа невозможно.

Также на дороги плохо влияют аномальные температуры, особенно в летний период. Температура размягчения битумов - 48 градусов. А летом асфальт нагревается до 60-70 градусов.

Чернов подчеркнул, что ставку необходимо делать на усиление контроля за состоянием асфальта. Таким образом, по его словам, удастся добиться минимизации колейности. Также можно менять щебень на изверженные породы.

- Эта мера в значительной степени уменьшает износ дорожного покрытия, но способом полного исключения образования колеи не является, - признал он.

#Город#Новости#Уфа#Ремонт дорог
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