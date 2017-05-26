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Posted 26 мая 2017, 07:06

Published 26 мая 2017, 07:06

Modified 17 октября 2022, 19:06

Updated 17 октября 2022, 19:06

В Башкирии мастера ЖЭУ обвинили за снег, упавший с крыши на девочку

26 мая 2017, 07:06
Снег, упавший с крыши, причинил легкий вред здоровью 13-летней девочки.

36-летняя мастер ООО «ЖЭУ-3» из Ишимбая Елена Малеева обвиняется по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Мастер не проконтролировала состояние крыши дома №19 на улице Революционная в Ишимбае в ноябре прошлого года. Мамлеева допустила образование наледи и скопления снега на кровле. В результате бездействия днем 28 ноября прошлого года снег упал на 13-летнюю девочку, причинив ей легкий вред здоровью.

По делу допросили 30 человек. Уголовное дело направлено в суд.

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#Происшествия#Новости
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