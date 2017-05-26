В Башкирии мастера ЖЭУ обвинили за снег, упавший с крыши на девочку

Мастер не проконтролировала состояние крыши дома №19 на улице Революционная в Ишимбае в ноябре прошлого года. Мамлеева допустила образование наледи и скопления снега на кровле. В результате бездействия днем 28 ноября прошлого года снег упал на 13-летнюю девочку, причинив ей легкий вред здоровью.