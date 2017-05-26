В Башкирии мастера ЖЭУ обвинили за снег, упавший с крыши на девочку

Posted 26 мая 2017, 07:06
Published 26 мая 2017, 07:06
Modified 17 октября 2022, 19:06
Updated 17 октября 2022, 19:06
36-летняя мастер ООО «ЖЭУ-3» из Ишимбая Елена Малеева обвиняется по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Мастер не проконтролировала состояние крыши дома №19 на улице Революционная в Ишимбае в ноябре прошлого года. Мамлеева допустила образование наледи и скопления снега на кровле. В результате бездействия днем 28 ноября прошлого года снег упал на 13-летнюю девочку, причинив ей легкий вред здоровью.
По делу допросили 30 человек. Уголовное дело направлено в суд.