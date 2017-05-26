Как в Стерлитамаке отметят День химика 27 мая

Башкирская содовая компания не только входит в число лидеров российского бизнеса, но и активно участвует в общественной жизни города. Как крупнейший налогоплательщик предприятие отчисляет значительные средства в бюджет и внебюджетные фонды разных уровней. В 2016 году сумма составила 8,7 миллиардов. Ежегодно около 100 миллионов рублей направляется и на благотворительные проекты для города, поддержку и развитие социально значимых объектов.