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Posted 26 мая 2017, 10:00

Published 26 мая 2017, 10:00

Modified 17 октября 2022, 19:06

Updated 17 октября 2022, 19:06

Как в Стерлитамаке отметят День химика 27 мая

26 мая 2017, 10:00
27 мая Стерлитамак отмечает День города и День химика. БСК традиционно дарит городу и горожанам большой праздник.

Благодаря Башкирской содовой компании Стерлитамак широко известен далеко за пределами Республики Башкортостан. Всем известную желто-оранжевую упаковку можно с легкостью встретить не только в России, но в разных уголках мира. Помимо пищевой соды, компания выпускает около ста наименований продукции. Занимает лидирующие позиции по производству кальцинированной и каустической соды, бикарбоната натрия, ПВХ, кабельных пластикатов.

Башкирская содовая компания не только входит в число лидеров российского бизнеса, но и активно участвует в общественной жизни города. Как крупнейший налогоплательщик предприятие отчисляет значительные средства в бюджет и внебюджетные фонды разных уровней. В 2016 году сумма составила 8,7 миллиардов. Ежегодно около 100 миллионов рублей направляется и на благотворительные проекты для города, поддержку и развитие социально значимых объектов.

Традиционно День города совпадает с профессиональным праздником работников БСК – Днем химика. Стерлитамак – промышленный город и именно благодаря предприятиям большой химии он получил мощное экономическое развитие. В честь этого события компания дарит большую праздничную программу.

В этом году горожан ждет много интересного: днем в сквере у кинотеатра «Салават» пройдет выездная экспозиция Музея камня имени Ивана Скуина, а также состоится увлекательное научное шоу «Занимательная химия», в котором каждый желающий сможет принять участие. Вечером у ГДК начнется концерт: в Стерлитамак по приглашению БСК приедут «Градусы», «Винтаж», «Рок-Острова» и Ришат Тухватуллин. Завершится праздник грандиозным салютом.

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