Выборы по-новому: что изменили в Госдуме в законе

Подать заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, если это будет предусмотрено порядком ЦИК РФ. Если в день голосования избиратель все же придет на участок по месту жительства, то он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки факта, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.