Выборы по-новому: что изменили в Госдуме в законе

Избиратель, который будет находиться в день голосования в другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ. Сроки подачи заявлений также определит ЦИК РФ в ограниченных пределах — не ранее чем за 45 дней и не позднее 14 часов местного времени дня, предшествующего дню голосования.
Гражданин сможет проголосовать по месту фактического пребывания только один раз, а заявление на включение в список избирателей по месту нахождения может быть подано только на один избирательный участок и только лично по предъявлению паспорта.
Подать заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ, если это будет предусмотрено порядком ЦИК РФ. Если в день голосования избиратель все же придет на участок по месту жительства, то он сможет проголосовать только по решению участковой избирательной комиссии после проверки факта, что он не голосовал на участке по месту нахождения, указанному в заявлении.
Предусматриваются законом и способы защиты заявлений от подделок, в частности с использованием специальной марки. При этом устанавливается учет марок, в том числе при их передаче избирательным комиссиям, и отчетность по их использованию. В этом случае голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.
Выборы президента страны проходят во второе воскресенье марта. В поправках есть положение о том, что если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, то день голосования переносится не на предыдущее, а на следующее - то есть третье - воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией).
Было исключено требование закона об обязательном заблаговременном направлении в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок.
Закон увеличивает до 30 тысяч рублей штрафы за неоднократное голосование одного и того же лица в ходе дня голосования, за организацию такого незаконного голосования, за незаконную выдачу избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу заполненного бюллетеня, а также за получение таких бюллетеней, а в случае повторного нарушения - до 50 тысяч рублей.
За нарушение порядка использования специального знака (марки) и за использование заведомо поддельного специального знака (марки), в Кодексе об административных правонарушениях устанавливается наказание, аналогичное тем, что предусмотрены за махинации с открепительными удостоверениями.
Закон закрепляет возможность проведения видеонаблюдения в помещениях для голосования и трансляции изображения для обеспечения избирателей информацией о ходе голосования. Перечень информирующих о ходе выборов СМИ, помимо традиционных, дополняется сетевыми средствами массовой информации.
Также законодательно устанавливается право наблюдателей производить в помещении для голосования фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя или секретаря участковой комиссии.
Закон предусматривает исключение пятилетнего срока образования избирательных участков (участков референдума) и устанавливает возможность пересмотра их перечня и границ. В том числе, путем разукрупнения участков, то есть уменьшения максимальной численности избирателей на участках с 3 тысяч до 1,5 тысяч человек. Однако разукрупнение участков будет возможно только после согласования с избирательной комиссией соответствующего субъекта РФ и последующего согласования с ЦИК РФ.
Пакет законов в случае одобрения Советом Федерации и после подписания президентом вступит в силу со дня официального опубликования за исключением переходных положений. Так, норма об исключении пятилетнего срока образования избирательных участков (участков референдума) и возможности пересмотра их перечня и границ в целях разукрупнения вступит в силу с 1 октября 2017 года, после единого дня голосования.