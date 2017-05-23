В помощь отпускникам: как не получить огромный счет за роуминг

Любителям путешествий по Золотому кольцу России и людей с большими семьями, чьи родственники проживают в разных городах нашей необъятной страны, есть хорошее решение от МегаФона, позволяющее здорово экономить на сотовой связи. Подключите опцию "Будь как дома" . Ежедневная абонентская плата 12 рублей позволит звонить и пользоваться интернетом по прежней стоимости даже во Владивостоке.
Чтобы сократить затраты на связь в Крыму, рекомендуется подключить специальную опцию с одноименным названием. Подключение услуги стоит 30 рублей, абонентская плата составит 6 рублей в сутки. С опцией «Крым» вы сможете принимать бесплатные входящие вызовы, отправлять сообщения российским абонентам за 3 рубля, и звонить на любые номера России по цене 5 рублей за минуту.
Отправляясь в Сочи, туристы часто выезжают на экскурсии в Абхазию. Несмотря на гостеприимность этого курорта, нужно помнить о том, что это другая страна, и в ней работают другие операторы связи. Для того, чтобы оставаться на связи и при этом не потратить лишнего, необходимо воспользоваться специальной опцией для звонков и доступа к сети Интернет «В Абхазии как дома». За 30 рублей в сутки все вызовы, мобильный интернет и смс-сообщения, будут тарифицироваться как дома.
Для тех, кого тянет колесить по чужим странам, есть свой вариант - опция «Весь Мир» МегаФона. При ее подключении абоненту в международном роуминге ежедневно доступно до 40 минут входящих звонков бесплатно.
Для того, чтобы экономично пользоваться мобильным интернетом заграницей теперь не нужно подключать специальных опций. МегаФон предлагает выгодные условия использования интернета – всего от 5 рублей за 1 Мб в зависимости от страны пребывания. Например, в Турции, в течение суток вам автоматически будет предоставляться по 50 Мб интернета по цене 350 рублей за пакет, по исчерпанию которого доступ к сети будет закрыт до наступления новых суток или до самостоятельного подключения нового пакета. Это нововведение обезопасит туристов от лишних трат из-за незапланированного использования интернета. Ведь современные смартфоны, подключенные к мобильной сети, постоянно обмениваются данными с серверами приложений, обновляют программы и потребляют интернет-трафик, даже если вы сами устройством не пользуетесь. Кроме того, у вас может обновляться электронная почта и поступать сообщения в мессенджерах, все это также расходует трафик.
В Италии оператор предлагает подключить безлимитный интернет и пользоваться гаджетом по полной программе так же, как и дома.
Всего за 500 рублей в сутки клиенты компании, подключившие опцию «Безлимитная Италия» получат неограниченный доступ в интернет на территории всей Италии. Также клиентам будут доступны три дня безлимитного интернета за 1200 рублей, а также неделя безлимитного интернета за 2700 рублей. Абонентская плата будет списываться единовременно в первый день использования пакета.
В случае, если доступ к Всемирной паутине во время отдыха за рубежом вам не нужен, рекомендуется вообще отключить роуминг данных еще до прилета в другую страну в настройках вашего устройства.
Сегодня расплачиваться банковской картой можно практически во всем мире. Поэтому тратить время на обмен валюты и переживать за сохранность долларов или евро в поездке сегодня уже не нужно. Кроме того, обычно, туристы тратят столько денег, сколько везут с собой.
Более удобный вариант - взять с собой в дорогу банковскую карту «МегаФон MasterСard». Ее счет привязан к счету вашего мобильного, и при необходимости с карты можно будет снять деньги и купить сувенир или расплатиться за ужин в ресторане. Если понадобится, ваши родственники могут положить вам деньги на счет телефона здесь, в Уфе, а средства вы сможете использовать по своему усмотрению хоть в Таиланде, хоть в Испании. Список мест, где принимают карту этой платежной системы, насчитывает более 200 стран.
Отправляясь в отпуск, помните, что не всегда в путешествии легко пополнить баланс. Лучше об этом позаботиться заранее, например, подключив «Автоплатеж». Если все же на счете окажется минус, поможет «Обещанный платеж» - *106# (вызов).
При возникновении вопросов звоните в контактный центр на номер 8-927-111-0500. Звонок за пределами Республики Башкортостан для абонентов МегаФона совершенно бесплатный.
Подробнее об условиях подключения тарифов и опций можно узнать в салоне связи МегаФона, а также на сайте компании.