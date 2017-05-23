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В помощь отпускникам: как не получить огромный счет за роуминг

23 мая 2017, 04:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Как сделать так, чтобы не разориться на разговорах по телефону и на мобильном интернете во время отдыха.

1. Как сэкономить на связи, путешествуя по России?

Любителям путешествий по Золотому кольцу России и людей с большими семьями, чьи родственники проживают в разных городах нашей необъятной страны, есть хорошее решение от МегаФона, позволяющее здорово экономить на сотовой связи. Подключите опцию "Будь как дома" . Ежедневная абонентская плата 12 рублей позволит звонить и пользоваться интернетом по прежней стоимости даже во Владивостоке.

2. А если мы выехали позагорать в Крыму?

Чтобы сократить затраты на связь в Крыму, рекомендуется подключить специальную опцию с одноименным названием. Подключение услуги стоит 30 рублей, абонентская плата составит 6 рублей в сутки. С опцией «Крым» вы сможете принимать бесплатные входящие вызовы, отправлять сообщения российским абонентам за 3 рубля, и звонить на любые номера России по цене 5 рублей за минуту.

3. Я захотел из Сочи выехать в Абхазию. Как быть?

Отправляясь в Сочи, туристы часто выезжают на экскурсии в Абхазию. Несмотря на гостеприимность этого курорта, нужно помнить о том, что это другая страна, и в ней работают другие операторы связи. Для того, чтобы оставаться на связи и при этом не потратить лишнего, необходимо воспользоваться специальной опцией для звонков и доступа к сети Интернет «В Абхазии как дома». За 30 рублей в сутки все вызовы, мобильный интернет и смс-сообщения, будут тарифицироваться как дома.

4. А если мы путешествуем за пределами России?

Для тех, кого тянет колесить по чужим странам, есть свой вариант - опция «Весь Мир» МегаФона. При ее подключении абоненту в международном роуминге ежедневно доступно до 40 минут входящих звонков бесплатно.

5. Как сэкономить на интернете за рубежом?

Для того, чтобы экономично пользоваться мобильным интернетом заграницей теперь не нужно подключать специальных опций. МегаФон предлагает выгодные условия использования интернета – всего от 5 рублей за 1 Мб в зависимости от страны пребывания. Например, в Турции, в течение суток вам автоматически будет предоставляться по 50 Мб интернета по цене 350 рублей за пакет, по исчерпанию которого доступ к сети будет закрыт до наступления новых суток или до самостоятельного подключения нового пакета. Это нововведение обезопасит туристов от лишних трат из-за незапланированного использования интернета. Ведь современные смартфоны, подключенные к мобильной сети, постоянно обмениваются данными с серверами приложений, обновляют программы и потребляют интернет-трафик, даже если вы сами устройством не пользуетесь. Кроме того, у вас может обновляться электронная почта и поступать сообщения в мессенджерах, все это также расходует трафик.

6. Как быть с интернетом в Италии?

В Италии оператор предлагает подключить безлимитный интернет и пользоваться гаджетом по полной программе так же, как и дома.

Всего за 500 рублей в сутки клиенты компании, подключившие опцию «Безлимитная Италия» получат неограниченный доступ в интернет на территории всей Италии. Также клиентам будут доступны три дня безлимитного интернета за 1200 рублей, а также неделя безлимитного интернета за 2700 рублей. Абонентская плата будет списываться единовременно в первый день использования пакета.

7. А если я не хочу пользоваться интернетом?

В случае, если доступ к Всемирной паутине во время отдыха за рубежом вам не нужен, рекомендуется вообще отключить роуминг данных еще до прилета в другую страну в настройках вашего устройства.

8. Как не потратить больше, чем планировалось?

Сегодня расплачиваться банковской картой можно практически во всем мире. Поэтому тратить время на обмен валюты и переживать за сохранность долларов или евро в поездке сегодня уже не нужно. Кроме того, обычно, туристы тратят столько денег, сколько везут с собой.

Более удобный вариант - взять с собой в дорогу банковскую карту «МегаФон MasterСard». Ее счет привязан к счету вашего мобильного, и при необходимости с карты можно будет снять деньги и купить сувенир или расплатиться за ужин в ресторане. Если понадобится, ваши родственники могут положить вам деньги на счет телефона здесь, в Уфе, а средства вы сможете использовать по своему усмотрению хоть в Таиланде, хоть в Испании. Список мест, где принимают карту этой платежной системы, насчитывает более 200 стран.

9. Как пополнить баланс телефона в путешествии?

Отправляясь в отпуск, помните, что не всегда в путешествии легко пополнить баланс. Лучше об этом позаботиться заранее, например, подключив «Автоплатеж». Если все же на счете окажется минус, поможет «Обещанный платеж» - *106# (вызов).

10. Как задать другие вопросы, если они появились.

При возникновении вопросов звоните в контактный центр на номер 8-927-111-0500. Звонок за пределами Республики Башкортостан для абонентов МегаФона совершенно бесплатный.

Подробнее об условиях подключения тарифов и опций можно узнать в салоне связи МегаФона, а также на сайте компании.

#Карточки#Рустэм Башкирцев
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