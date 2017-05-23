В помощь отпускникам: как не получить огромный счет за роуминг

Для того, чтобы экономично пользоваться мобильным интернетом заграницей теперь не нужно подключать специальных опций. МегаФон предлагает выгодные условия использования интернета – всего от 5 рублей за 1 Мб в зависимости от страны пребывания. Например, в Турции, в течение суток вам автоматически будет предоставляться по 50 Мб интернета по цене 350 рублей за пакет, по исчерпанию которого доступ к сети будет закрыт до наступления новых суток или до самостоятельного подключения нового пакета. Это нововведение обезопасит туристов от лишних трат из-за незапланированного использования интернета. Ведь современные смартфоны, подключенные к мобильной сети, постоянно обмениваются данными с серверами приложений, обновляют программы и потребляют интернет-трафик, даже если вы сами устройством не пользуетесь. Кроме того, у вас может обновляться электронная почта и поступать сообщения в мессенджерах, все это также расходует трафик.