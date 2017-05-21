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Пять вопросов о ЕГЭ-2017: что нужно знать выпускникам и их родителям

21 мая 2017, 10:13
Фото: Kremlin.ru
Приближаются дни проведения ЕГЭ, и в связи с этим у выпускников и их родителей возникает множество вопросов. Медиакорсеть на основе данных Рособрнадзора подготовила ответы на самые популярные из них.

1. Если выпускник не сдал ЕГЭ, или ЕГЭ не состоялся?

- Если произошли какие-то сбои, технические или связанные с природными катаклизмами, отключения света, наводнения, сбои оборудования, то каждый участник, который не смог сдать экзамен по этим причинам, сдает ЕГЭ в резервные дни.

Помимо резервных дней для пересдачи отдельных предметов в расписании ЕГЭ-2017 предусмотрен еще один общий резервный день для всех предметов – 1 июля.

2. Можно ли пересдать профматематику в этом году?

- Нет. При наличии положительного результата на ЕГЭ по математике любого уровня пересдача в этом же году невозможна.

3. Хотите пересдать ЕГЭ, но боитесь понизить баллы?

- При наличии нескольких действующих результатов ЕГЭ предыдущие результаты не обнуляются и при подаче документов можно воспользоваться результатами с наиболее высокими баллами.

4. Как проверяются работы участников ЕГЭ?

- Проверка первой части экзаменационной работы, куда входят задания с кратким ответом, проводится автоматизированно. Задания с развернутым ответом проверяются экспертами региональных предметных комиссий. При этом каждую работу проверяют два независимых специалиста и, если они расходятся в своих оценках, к проверке привлекается третий эксперт.

5. Как избежать нарушений и подтасовок на ЕГЭ?

- Сообщать обо всех случаях нарушений и недобросовестности организаторов можно по телефону доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38.

Также работает телефон «горячей линии» Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19. В течение всего периода экзаменов специалисты ведомства будут отвечать на поступающие вопросы.

#Карточки#Наталья Кузнецова
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