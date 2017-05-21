Пять вопросов о ЕГЭ-2017: что нужно знать выпускникам и их родителям

- Проверка первой части экзаменационной работы, куда входят задания с кратким ответом, проводится автоматизированно. Задания с развернутым ответом проверяются экспертами региональных предметных комиссий. При этом каждую работу проверяют два независимых специалиста и, если они расходятся в своих оценках, к проверке привлекается третий эксперт.