Пять вопросов о ЕГЭ-2017: что нужно знать выпускникам и их родителям

- Если произошли какие-то сбои, технические или связанные с природными катаклизмами, отключения света, наводнения, сбои оборудования, то каждый участник, который не смог сдать экзамен по этим причинам, сдает ЕГЭ в резервные дни.
Помимо резервных дней для пересдачи отдельных предметов в расписании ЕГЭ-2017 предусмотрен еще один общий резервный день для всех предметов – 1 июля.
- Нет. При наличии положительного результата на ЕГЭ по математике любого уровня пересдача в этом же году невозможна.
- При наличии нескольких действующих результатов ЕГЭ предыдущие результаты не обнуляются и при подаче документов можно воспользоваться результатами с наиболее высокими баллами.
- Проверка первой части экзаменационной работы, куда входят задания с кратким ответом, проводится автоматизированно. Задания с развернутым ответом проверяются экспертами региональных предметных комиссий. При этом каждую работу проверяют два независимых специалиста и, если они расходятся в своих оценках, к проверке привлекается третий эксперт.
- Сообщать обо всех случаях нарушений и недобросовестности организаторов можно по телефону доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38.
Также работает телефон «горячей линии» Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19. В течение всего периода экзаменов специалисты ведомства будут отвечать на поступающие вопросы.