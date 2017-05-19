В Башкирии архитекторам выплатили более 2 миллионов долгов по зарплате

Гострудинспекция проведела внеплановую проверку в ООО Творческая архитектурная фирма «Архпроект» Союза архитекторов Башкирии, сообщается на официальном сайте ведомства. Выяснилось, что 65 сотрудников фирмы вовремя не получили зарплату, общая сумма задолженности перед ними составила 2,3 млн руб.