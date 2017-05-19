В Башкирии архитекторам выплатили более 2 миллионов долгов по зарплате

Posted 19 мая 2017, 12:15
Published 19 мая 2017, 12:15
Modified 17 октября 2022, 19:04
Updated 17 октября 2022, 19:04
Гострудинспекция проведела внеплановую проверку в ООО Творческая архитектурная фирма «Архпроект» Союза архитекторов Башкирии, сообщается на официальном сайте ведомства. Выяснилось, что 65 сотрудников фирмы вовремя не получили зарплату, общая сумма задолженности перед ними составила 2,3 млн руб.
- Выданное инспектором труда предписание исполнено в установленный законом срок, - сообщили в гострудинспекции. - По итогам надзорных мероприятий виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
Теперь сотрудники «Архпроекта» причитающиеся им деньги получили.