Депутаты отказались проводить референдум о прямых выборах мэров в Башкирии

По мнению депутатов предлагаемый для вынесения на референдум вопрос не соответствует положениям федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в России а также требованиям статьи 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдума граждан РФ».