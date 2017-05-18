Депутаты отказались проводить референдум о прямых выборах мэров в Башкирии

Posted 18 мая 2017, 07:57
Published 18 мая 2017, 07:57
Modified 17 октября 2022, 19:03
Updated 17 октября 2022, 19:03
Депутаты республиканского парламента сегодня на своем пленарном заседании отказали инициативной группе граждан республики в проведении референдума, на который предлагали вынести вопрос о прямых выборах глав городов и районов Башкирии.
По мнению депутатов предлагаемый для вынесения на референдум вопрос не соответствует положениям федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в России а также требованиям статьи 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдума граждан РФ».
96 депутатов проголосовали против референдума.