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Posted 18 мая 2017, 07:57

Published 18 мая 2017, 07:57

Modified 17 октября 2022, 19:03

Updated 17 октября 2022, 19:03

Депутаты отказались проводить референдум о прямых выборах мэров в Башкирии

18 мая 2017, 07:57
Госсобрание Башкирии не поддержало инициативу группы граждан.

Депутаты республиканского парламента сегодня на своем пленарном заседании отказали инициативной группе граждан республики в проведении референдума, на который предлагали вынести вопрос о прямых выборах глав городов и районов Башкирии.

По мнению депутатов предлагаемый для вынесения на референдум вопрос не соответствует положениям федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в России а также требованиям статьи 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдума граждан РФ».

96 депутатов проголосовали против референдума.

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