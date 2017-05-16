Ялалов поручил выяснить, почему отопление не включают по просьбе жителей

- У нас каждый живет в своем измерении, что УИС, что БашРТС, - заметил он. - Иногда можно на неделю отступить от своего графика для того, чтобы создать более комфортные условия. Если на улице +5, и вы отключаете еще отопление, да еще горячую воду отключили, ну зачем испытывать мое терпение и терпение жителей? Ваше качество работы определяется качеством оказываемых услуг.