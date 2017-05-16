Ялалов поручил выяснить, почему отопление не включают по просьбе жителей

Posted 16 мая 2017, 04:37
Published 16 мая 2017, 04:37
Modified 17 октября 2022, 19:03
Updated 17 октября 2022, 19:03
В последние дни в Уфе сохраняется холодная погода, и в мэрию поступают многочисленные просьбы горожан включить отопление в домах. Об этом сообщил сегодня на утренней оперативке мэр Ирек Ялалов. В связи с этим он дал поручение своим подчиненным разобраться, почему сложилась такая ситуация.
Ялалов напомнил, как должны действовать граждане, если они хотят, чтобы в их дома подали тепло. Жители должны сами обращаться в управляющую компанию и платить за тепло вне отопительного периода дополнительно.
- Механизм существует, по какой-то причине он не срабатывает, - отметил Ялалов. - Или жители не могут решением общего собрания соответствующий протокол оформить, либо там технологические моменты какие-то, либо просто коллегам из ресурсоснабжающих компаний лень этим делом заниматься. Температура наружного воздуха уже соответствует всем нормативам по отключению отопления, тем не менее часть жителей себя чувствует некомфортно. Они платят вам деньги, и они вправе определять, как дом должен отапливаться, а не вы, уважаемые управляющие компании и предприятия жизнеобеспечения.
Ялалов привел в пример Москву, где с возвращением холодов, отопление было включено и даже было отменено отключение горячей воды для проведения ремонтных работ.
- У нас каждый живет в своем измерении, что УИС, что БашРТС, - заметил он. - Иногда можно на неделю отступить от своего графика для того, чтобы создать более комфортные условия. Если на улице +5, и вы отключаете еще отопление, да еще горячую воду отключили, ну зачем испытывать мое терпение и терпение жителей? Ваше качество работы определяется качеством оказываемых услуг.