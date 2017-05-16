Как выбрать надежного застройщика?

Перед тем, как заключать договор с застройщиком, нужно внимательно изучить документы, которые имеют отношение к его деятельности. К таким документам относятся: устав юридического лица, свидетельство о его постановке на учет – все это свидетельствует о том, что деятельность застройщика легальна. Кроме этого, у строительной компании должно быть разрешение на строительство жилого комплекса, проектная декларация, договор аренды земельного участка.
Нужно обратить внимание и на опыт работы компании. Поинтересуйтесь, сколько у застройщика было успешных проектов жилой или коммерческой недвижимости. Узнайте, в срок ли сдает эта компания свои объекты, жалуются ли жильцы на качество строительства. На основании этого вы сможете сделать вывод, насколько добросовестно застройщик относится к своей работе.
В последнее время уважающие себя застройщики практикуют установку камер на стройках, организуют туда экскурсии, пресс-туры. Кроме того, они всегда открыты для общения со своими клиентами, всегда оперативно отвечают на интересующие вопросы. В Уфе одной из таких компаний является «Госстрой». Компания уже на протяжении многих лет активно участвует в развития города – занимается комплексной застройкой, освоением новых районов. Например, в последнее время компания вместе с городом приступила к масштабному проекту – развитию Кузнецовского затона, который уже сегодня так полюбился жителям города.
Важным показателем надежности застройщика является банковская поддержка строительства. Как правило, банки всегда серьезно рассчитывают риски. Если застройщик предоставляет возможность оформления ипотеки при покупке недвижимости в крупном банке – это один из главных показателей надежности. Например, тот же «Госстрой» сотрудничает с ведущими российскими банками, а также с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. Компания разработала с кредитными организациями выгодные условия для приобретения жилья: ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка, обмен вторичного жилья на новое.
Эксперты в сфере недвижимости также отмечают, что важно обращать внимание на тип заключаемого договора. При покупке квартиры в новостройке лучше всего выбрать договор долевого участия, ведь он регистрируется в Росреестре и имеет страховку. Кроме этого, данный договор защищает от двойной продажи одной и той же квартиры.
Выбирая квартиру в новостройке, также важно обратить внимание на формирование цены. Часто застройщики предлагают цену за 1 кв. м. жилья, которая значительно ниже полной средней себестоимости строительства. Это должно насторожить, ведь никто не хочет работать себе в убыток.
Чтобы помочь гражданам определиться с выбором, власти регионов готовы предоставлять гражданам информацию об объекте строительства и застройщике. В Башкирии Госкомитет РБ по строительству и архитектуре открыл горячую линию для тех, кто планирует купить жилье в строящемся доме. Узнать информацию можно по номеру – (347) 218-08-81.
Также на все появившиеся вопросы вам ответят в ГК "Госстрой".