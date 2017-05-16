Как выбрать надежного застройщика?

В последнее время уважающие себя застройщики практикуют установку камер на стройках, организуют туда экскурсии, пресс-туры. Кроме того, они всегда открыты для общения со своими клиентами, всегда оперативно отвечают на интересующие вопросы. В Уфе одной из таких компаний является «Госстрой». Компания уже на протяжении многих лет активно участвует в развития города – занимается комплексной застройкой, освоением новых районов. Например, в последнее время компания вместе с городом приступила к масштабному проекту – развитию Кузнецовского затона, который уже сегодня так полюбился жителям города.