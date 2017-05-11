Всё, что надо знать об аварийных комиссарах

Для того чтобы в вашей жизни не произошли такие неприятности, как несанкционированный штраф, лишение водительских прав или даже привлечение к уголовной ответственности. Для этого нужно правильно оформить юридическую сторону ДТП. Однако не все водители компетентны в подобных вопросах, а в критической ситуации часто находятся в состоянии стресса. Именно для таких случаев необходим аварийный комиссар.