Всё, что надо знать об аварийных комиссарах

Для того чтобы в вашей жизни не произошли такие неприятности, как несанкционированный штраф, лишение водительских прав или даже привлечение к уголовной ответственности. Для этого нужно правильно оформить юридическую сторону ДТП. Однако не все водители компетентны в подобных вопросах, а в критической ситуации часто находятся в состоянии стресса. Именно для таких случаев необходим аварийный комиссар.
Оперативно приезжает на место ДТП. Это главное! Как только произошла непредвиденная ситуация, вам тут же необходимо позвонить аварийному комиссару. Он приезжает и производит все необходимые действия для того, чтобы дать объективную оценку произошедшему. При этом он способен оказать не только правовую, но и психологическую поддержку.
Вот перечень его услуг:
- Правовая помощь в оформлении ДТП
- Психологическая помощь
- Помощь в заполнении извещений для страховых компаний и написания объяснений для ГИБДД
- Составление отчета
- Фотосъемка места ДТП
- Вызов эвакуатора и сопровождение транспортного средства.
Безусловно! Аварийный комиссар имеет право выступать в суде в качестве свидетеля, защитника или представителя клиента, несмотря на то, что он не является юристом либо сотрудником ГИБДД.
Он хорошо оснащен технически: автомобиль - это обязательно. У него также имеются: измерительные приборы (курвиметр, рулетка, масштабная линейка), цифровой фотоаппарат, светоотражающие дорожные конусы, аптечка, светоотражающий жилет, фонарь или прожектор, знак аварийной остановки, ручной сканер, портативный копировальный аппарат, ноутбук.
Также нужно проверить документы аварийного комиссара, в том числе - о прохождении специального обучения.
По мнению специалистов, служба — оптимальный вариант для тех, кто не оформляет страховку Каско. Сотрудники независимой организации объективны, им не выгодно занижать расходы страховой компании. Кроме этого, они в большинстве случаев сотрудничают с ГИБДД, а это облегчает и ускоряет процесс рассмотрения документов.
Да, без сомнения! Если у вас нет страховки Каско (она вам не по карману или вы знаете, что умеете водить, и попадаете в аварии на меньшую сумму), то служба аварийного комиссара — единственная возможность избежать общения с полицией, очередей в госорганизациях, многократного переписывания одной и той же бумажки.
Не забывайте и сами защищать свои интересы. При оценке комиссаром событий и повреждений не стесняйтесь указывать на факты, кажущиеся вам важными. Настаивайте на занесении их в отчет. Задавайте вопросы и уточняйте действия специалиста. В конце концов, он приехал, чтобы защищать ваши интересы, и вы имеете право на полную информацию.
Также нужно обязательно прописать соглашение о проведении им работ, ведь клиент принимает эту работу, и это гарантирует вам качество услуг.
В случае несогласия с мнением комиссара, вы имеете право не подписывать аварийный отчет, выразив тем самым свою точку зрения. Аварийный комиссар на дороге – это ваш друг в данную минуту, он обязан оценить обстановку и оказать вам помощь — юридическую и психологическую. Это его главные и первоочередные обязанности.
Бесспорно, ведь квалифицированная помощь в случае аварии никогда не будет лишней.
Более подробная информация - на сайте межрегиональной общественной организации "Аварком", по телефону 8-(347)-229-46-28, задавайте вопросы по почте ufa.no@b-urist.ru, или в офисе: г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.16/1, офис 6.