В Уфе сняли на видео странный дым из трубы

- Утром я снял облако рядом со стадионом. Оно было зеленоватого цвета, ветер был северный, - рассказал нам читатель на условиях анонимности. - Когда ветер с севера, рядом со стадионом всегда ощущается специфический запах, порой даже очень сильный. Запах химического характера, пахнет бензолом.