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Posted 5 мая 2017, 11:35

Published 5 мая 2017, 11:35

Modified 17 октября 2022, 19:01

Updated 17 октября 2022, 19:01

В Уфе сняли на видео странный дым из трубы

5 мая 2017, 11:35
Облако из этого дыма дошло до стадиона «Нефтяник».

Сегодня днем уфимка Айгуль Галимова ездила на кладбище в Тимашево и по дороге заметила странный дым из трубы, зеленовато-желтого цвета. Она записала увиденное на видео.

А также сделала пару снимков.

Позже один из читателей прислал в редакцию еще один снимок, сделанный в районе стадиона «Нефтяник».

- Утром я снял облако рядом со стадионом. Оно было зеленоватого цвета, ветер был северный, - рассказал нам читатель на условиях анонимности. - Когда ветер с севера, рядом со стадионом всегда ощущается специфический запах, порой даже очень сильный. Запах химического характера, пахнет бензолом.

Вероятнее всего, это снимок связан с предыдущими видео и фотографиями.

- Это было в 11-00, а в 12-15 уже перестало, и валил слабо коричневый дым, - рассказала Медиакорсети Айгуль Галимова про свои снимки.

Второй снимок был прислан в редакцию около полудня.

- Я видел похожие цветные дымы разного цвета раньше в районе Аши и Сима, - поделился с Медиакорсетью эколог Александр Веселов. – Но это было раньше.

Что именно находится в районе Тимашево, эколог сказать затруднился. В министерстве природопользования и экологии Башкирии в момент подготовки материала нужного специалиста на месте не оказалось.

Мы следим за развитием событий.

#Разиф Абдуллин#Происшествия#Новости
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