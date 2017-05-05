В Уфе сняли на видео странный дым из трубы

Posted 5 мая 2017, 11:35
Published 5 мая 2017, 11:35
Modified 17 октября 2022, 19:01
Updated 17 октября 2022, 19:01
Сегодня днем уфимка Айгуль Галимова ездила на кладбище в Тимашево и по дороге заметила странный дым из трубы, зеленовато-желтого цвета. Она записала увиденное на видео.
А также сделала пару снимков.
Позже один из читателей прислал в редакцию еще один снимок, сделанный в районе стадиона «Нефтяник».
- Утром я снял облако рядом со стадионом. Оно было зеленоватого цвета, ветер был северный, - рассказал нам читатель на условиях анонимности. - Когда ветер с севера, рядом со стадионом всегда ощущается специфический запах, порой даже очень сильный. Запах химического характера, пахнет бензолом.
Вероятнее всего, это снимок связан с предыдущими видео и фотографиями.
- Это было в 11-00, а в 12-15 уже перестало, и валил слабо коричневый дым, - рассказала Медиакорсети Айгуль Галимова про свои снимки.
Второй снимок был прислан в редакцию около полудня.
- Я видел похожие цветные дымы разного цвета раньше в районе Аши и Сима, - поделился с Медиакорсетью эколог Александр Веселов. – Но это было раньше.
Что именно находится в районе Тимашево, эколог сказать затруднился. В министерстве природопользования и экологии Башкирии в момент подготовки материала нужного специалиста на месте не оказалось.
Мы следим за развитием событий.