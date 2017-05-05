Как рыбачить в период нереста рыбы

На нерестовых участках:
- река Белая: приустьевый участок р. Сюнь,
- река Белая: залив в районе д. Груздевка
- река Белая: устье реки Гнилой Танып
- река Белая: устье реки Быстрый Танып
- река Белая: протока, 18877 км реки
- река Белая: залив в районе Селивановского яра
- река Белая: Измайловская старица
- река Белая: устье реки Елбаза
- река Белая: протока острова Гусиный
- река Белая: протока острова Кангышский
- река Белая: Ишметовский затон
- река Белая: протока между Среднеляпустинским и Нижнелачентауским перекатами
- река Белая: протока у острова Трушкинский
- река Белая: озеро Лебяжье
- река Белая: протока острова Бирский
- река Белая: протока острова Камышинский
- река Белая: протока острова Питяковский
- река Белая: протока у д. Печенкино
- река Белая: приустьевой участок р. Черемша
- река Белая: протока по левому берегу р. Белой, напротив д. Мансурово
- река Белая: протока у острова Новопетровский
- река Белая: протока острова Монастырский, Ахлыстинский затон
- река Белая: карьер ниже д. Удельно-Дуваней
- река Белая: Первушинский перекат, залив по правому берегу
- река Белая: Благовещенский затон
- река Белая: залив на правом берегу р. Белой, напротив д. Красный яр
- река Уфа: протока у острова Дудкинский
- река Уфа: перекат Богородский
- река Уфа: остров Шакшинский, протока по левому берегу
- река Уфа: старица Кляшевская
- река Уфа: остров Изяковский, протока по левому берегу
- река Уфа: остров Каргинский
- река Уфа: остров Морозовский, протока по левому берегу
- река Уфа: затон по левому берегу р. Уфы на 110 км
- река Уфа: остров Ахлыстинский
- река Уфа: остров Верхне-Ахлыстинский
- река Уфа: старица реки Салдыбаш
- река Уфа: протока за островом Красногорский (п. Красная Горка)
- река Уфа: устье реки Салдыбаш
- река Уфа: остров Софроновский
- река Уфа: протока Воложка Арачинская.
-Нугушское водохранилище,
-озеро Банное, Абзелиловский район РБ,
- озеро Южное Улянды, Абзелиловский район РБ.
Незаконная добыча рыба влечет уголовную ответственность по ст. 256 Уголовного кодекса РФ:
- штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо исправительные работ на срок до 2 лет,
- незаконная рыбалка группой лиц по предварительному сговору - штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Согласно ч. 2 статьи 8.37 Кодекса РФ установлена также административная ответственность в виде конфискации судна и других орудий вылова.