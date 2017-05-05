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Как рыбачить в период нереста рыбы

5 мая 2017, 11:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi
С 1 мая по 10 июня в Башкирии введены ограничения на ловлю рыбы из-за нереста. Медиакорсеть напоминает, как правила рыбалки.

1. Где рыбачить запрещено в период нереста?

На нерестовых участках:

- река Белая: приустьевый участок р. Сюнь,

- река Белая: залив в районе д. Груздевка

- река Белая: устье реки Гнилой Танып

- река Белая: устье реки Быстрый Танып

- река Белая: протока, 18877 км реки

- река Белая: залив в районе Селивановского яра

- река Белая: Измайловская старица

- река Белая: устье реки Елбаза

- река Белая: протока острова Гусиный

- река Белая: протока острова Кангышский

- река Белая: Ишметовский затон

- река Белая: протока между Среднеляпустинским и Нижнелачентауским перекатами

- река Белая: протока у острова Трушкинский

- река Белая: озеро Лебяжье

- река Белая: протока острова Бирский

- река Белая: протока острова Камышинский

- река Белая: протока острова Питяковский

- река Белая: протока у д. Печенкино

- река Белая: приустьевой участок р. Черемша

- река Белая: протока по левому берегу р. Белой, напротив д. Мансурово

- река Белая: протока у острова Новопетровский

- река Белая: протока острова Монастырский, Ахлыстинский затон

- река Белая: карьер ниже д. Удельно-Дуваней

- река Белая: Первушинский перекат, залив по правому берегу

- река Белая: Благовещенский затон

- река Белая: залив на правом берегу р. Белой, напротив д. Красный яр

- река Уфа: протока у острова Дудкинский

- река Уфа: перекат Богородский

- река Уфа: остров Шакшинский, протока по левому берегу

- река Уфа: старица Кляшевская

- река Уфа: остров Изяковский, протока по левому берегу

- река Уфа: остров Каргинский

- река Уфа: остров Морозовский, протока по левому берегу

- река Уфа: затон по левому берегу р. Уфы на 110 км

- река Уфа: остров Ахлыстинский

- река Уфа: остров Верхне-Ахлыстинский

- река Уфа: старица реки Салдыбаш

- река Уфа: протока за островом Красногорский (п. Красная Горка)

- река Уфа: устье реки Салдыбаш

- река Уфа: остров Софроновский

- река Уфа: протока Воложка Арачинская.

2. Где рыбачить запрещено полностью в течение года?

-Нугушское водохранилище,

-озеро Банное, Абзелиловский район РБ,

- озеро Южное Улянды, Абзелиловский район РБ.

3. Какая уголовная ответственность за вылов?

Незаконная добыча рыба влечет уголовную ответственность по ст. 256 Уголовного кодекса РФ:

- штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо исправительные работ на срок до 2 лет,

- незаконная рыбалка группой лиц по предварительному сговору - штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

4. Какая административная ответственность за вылов?

Согласно ч. 2 статьи 8.37 Кодекса РФ установлена также административная ответственность в виде конфискации судна и других орудий вылова.

#Карточки#Наталья Кузнецова
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