Паводок в Башкирии: подтоплено 129 придомовых территорий

Posted 3 мая 2017, 07:20
Published 3 мая 2017, 07:20
Modified 17 октября 2022, 19:00
Updated 17 октября 2022, 19:00
В Башкирии паводковыми водами подтоплено 129 придомовых территорий, где проживает 358 человек, в том числе 59 детей. Такие данные озвучил премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов 2 мая. По его словам, жители в большинстве случаев отказываются покидать свои дома. Он подчеркнул, что «жизнедеятельность нигде не нарушена и нет чрезвычайных ситуаций».
Выход уровня воды на пойму зафиксирован на трех реках: реки Белая в Уфе и в поселке Охлебинино, а также в реках Сим и Дема.
– В целом ожидается выход паводковых вод на нижний уровень прогноза. В Уфе на реке Белая изначально ожидался уровень половодья на отметке 750-850 см. Подъем продолжается и по последним данным утром 2 мая перешел отметку в 700 см. По всем остальным рекам уровни рек либо сильно ниже поймы, либо ниже прошлогодних значений, - цитирует его слова пресс-служба.
Рустэм Марданов подчеркнул, что подтопления были зафиксированы в Миякинском, Чекмагушевском, Кугарчинском, Ишимбайском, Мелеузовском районах, а также в городах Уфа и Стерлитамак с окрестными населенными пунктами вдоль рек.