Паводок в Башкирии: подтоплено 129 придомовых территорий

В Башкирии паводковыми водами подтоплено 129 придомовых территорий, где проживает 358 человек, в том числе 59 детей. Такие данные озвучил премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов 2 мая. По его словам, жители в большинстве случаев отказываются покидать свои дома. Он подчеркнул, что «жизнедеятельность нигде не нарушена и нет чрезвычайных ситуаций».