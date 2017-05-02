В Стерлитамакском районе Башкирии глава получил второй срок

Рустам Багаутдинов родился в 1963 году. Окончил Башкирский государственный аграрный университет. Работать начал в 1987 году заведующим машинным двором в колхозе имени Салавата Стерлитамакского района. Затем работал главным инженером в этом же хозяйстве, главой администрации Услинского сельского совета.