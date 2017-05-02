mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 мая 2017, 10:01

Published 2 мая 2017, 10:01

Modified 17 октября 2022, 18:59

Updated 17 октября 2022, 18:59

В Стерлитамакском районе Башкирии глава получил второй срок

2 мая 2017, 10:01
Рустам Багаутдинов повторно назначен на пост главы Стерлитамакского района Башкирии. С ним заключен новый контракт на четыре года.

Срок полномочий Багаутдинова истек 31 марта. Решение о заключении с ним контракта совет Стерлитамакского района принял 27 апреля. Документ опубликован на официальном сайте совета.

Как сообщает агентство "Башинформ", на должность также выдвигали свои кандидатуры заместители главы администрации: по вопросам жизнеобеспечения Азамат Азылгареев, по экономике и инвестициям Ольга Мартынова.

Рустам Багаутдинов родился в 1963 году. Окончил Башкирский государственный аграрный университет. Работать начал в 1987 году заведующим машинным двором в колхозе имени Салавата Стерлитамакского района. Затем работал главным инженером в этом же хозяйстве, главой администрации Услинского сельского совета.

2000 -2015 - председатель СПКК имени Салавата Стерлитамакского района.

2015 - глава администрации Стерлитамакского района.

Материалы по теме
В администрации Чекмагушевского района Башкирии назначен новый главаАдминистрации города представлен новый глава Демского районаВ Уфе назначены новый замглавы администрации и новый глава Октябрьского района
#Наталья Кузнецова#Политика#Новости#Башкирия#Назначение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика