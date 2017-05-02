В Стерлитамакском районе Башкирии глава получил второй срок

Posted 2 мая 2017, 10:01
Published 2 мая 2017, 10:01
Modified 17 октября 2022, 18:59
Updated 17 октября 2022, 18:59
Срок полномочий Багаутдинова истек 31 марта. Решение о заключении с ним контракта совет Стерлитамакского района принял 27 апреля. Документ опубликован на официальном сайте совета.
Как сообщает агентство "Башинформ", на должность также выдвигали свои кандидатуры заместители главы администрации: по вопросам жизнеобеспечения Азамат Азылгареев, по экономике и инвестициям Ольга Мартынова.
Рустам Багаутдинов родился в 1963 году. Окончил Башкирский государственный аграрный университет. Работать начал в 1987 году заведующим машинным двором в колхозе имени Салавата Стерлитамакского района. Затем работал главным инженером в этом же хозяйстве, главой администрации Услинского сельского совета.
2000 -2015 - председатель СПКК имени Салавата Стерлитамакского района.
2015 - глава администрации Стерлитамакского района.