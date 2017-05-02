Кому и чем полезно посещение «Соляной пещеры»

Галотерапию можно назвать сводным братом спелеотерапии, когда люди посещают пещеры, шахты, гроты и соляные копи, чтобы вылечить астму, гипертонию и болезни суставов. Но в отличие от этого галотерапию проводят в искусственно созданных соляных пещерах.
Можно сказать и так, но правильнее – дышат чистым воздухом. Дело в том, что соль буквально очищает воздух, убивая микробы. Особенно это полезно тем, кто страдает аллергией. Помните - в советские времена врачи отправляли аллергиков к морю подышать солёным морским воздухом? Так вот сейчас ехать за тридевять земель не нужно.
Особенность соляных пещер в том, что в них свой микроклимат, в том числе и давление, которое отличается стабильностью. Плюс к этому в первые минуты посещения у пациентов наблюдается очищение дыхательных путей, а кровь насыщается кислородом, что положительно влияет на все органы человека.
Можно и даже нужно, ионизированный воздух позволяет снизить токсикоз (особенно на ранних стадиях), отечность, болезненные ощущения в спине, избыточную тошноту и головокружение. Но сначала нужно обратиться к врачу, наблюдающему за беременностью, чтобы получить индивидуальные рекомендации.
Сотрудники соляной пещеры «Forrest» из Уфы говорят, что к ним приходят очень разные люди. После сеансов у детей повышается иммунитет и улучшается аппетит, сокращается реабилитация после простуды. Люди среднего возраста приходят очистить лёгкие от продуктов курения, улучшить обмен веществ и, как следствие, - похудеть. У пожилых стабилизируется вегетативная нервная система и происходит санация очагов инфекций в ушах, горле, носе и бронхо-лёгочном стволе.
Запретов не так много. Главное - не посещать пещеру при заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой тела. Также лучше воздержаться от посещения при тяжёлом течении или при обострении хронических заболеваний.
Соляная пещера «FORREST УФА»: ул.Ю.Гагарина 29/1.
Предварительная запись на сеансы: 298-32-32
Дополнительную информацию можно получить в официальной группе: https://vk.com/forrest_vclub