Кому и чем полезно посещение «Соляной пещеры»

Можно сказать и так, но правильнее – дышат чистым воздухом. Дело в том, что соль буквально очищает воздух, убивая микробы. Особенно это полезно тем, кто страдает аллергией. Помните - в советские времена врачи отправляли аллергиков к морю подышать солёным морским воздухом? Так вот сейчас ехать за тридевять земель не нужно.