Паводок в Башкирии: В Уфе реки уже близки к выходу на пойму

Posted 29 апреля 2017, 08:55
Published 29 апреля 2017, 08:55
Modified 17 октября 2022, 18:59
Updated 17 октября 2022, 18:59
Башгидромет опубликовал данные уровня воды в реках по состоянию на 29 апреля. Уровень рек Белая, Уфа и Дема вырос от 8 до19 см за сутки. И до выхода на пойму остались считанные сантиметры.
Так Белая в Уфе достигла уровня в 649 см, поднявшись за сутки на 13 см. До выхода на пойму осталось 11 см. Еще меньше – 5 см – осталось реке Деме, у деревни Бочкарево, чтобы выйти из берегов. Она поднялась за сутки на 19 см.
Белая в Стерлитамаке также снова поднялась – на 8 см, но она уже ниже уровня выхода на пойму на 31 см. Напомним, несколько дней назад уровень воды там был выше, но два-три дня он уменьшался, и вот теперь снова начал расти.
Не вызывает опасений пока только рек Уфа в микрорайоне Шакша. Она хоть и поднялась на 8 см, но до уровня выхода на пойму еще очень далеко – больше 2 метров.
Перед пиком паводка в Уфе сегодня состоялась рабочая поездка по городским территориям, подтопленным в результате половодья. В поездке приняли участие председатель Совета городского округа город Уфа РБ Валерий Трофимов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, депутаты городского Совета и представители Управления гражданской защиты.Рабочая группа воспользовалась водным транспортом, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Начальник Управления гражданской защиты администрации Уфы Расим Абдуллин доложил о сложившейся паводковой обстановке.
- К 29 апреля река Белая поднялась до 649 сантиметров, река Уфа – до 600 сантиметров, река Дема – до 515 сантиметров, - доложил он. - Увеличивается количество подтопленных участков. Так, на Кооперативной поляне на текущий день подтоплено 6 домов и более 50 придомовых территорий. Остаются подтопленными дороги на базы отдыха Рочер и Солнечные пески, СНТ «Зеленый мыс», перелит участок дороги по улице М. Заречная и дорога, ведущая в поселок Козарез. На последнем участке глубина перелива составляет уже более метра, движение автотранспорта прекращено, проезд закрыт, перевозка населения осуществляется речным транспортом с паромной переправы Козарез до микрорайона Нижегородка.
Пик половодья ожидается в ближайшие два-три дня. По предварительным прогнозам, уровень воды в реке Белой (в районе Монумента Дружбы) достигнет 700 сантиметров. С учетом этого, Ирек Ялалов дал Управлению гражданской защиты ряд поручений, связанных с обеспечением безопасности горожан, чьи дома расположены в зонах потенциального подтопления. В частности, все возможные угрозы, выявляемые в ходе круглосуточного мониторинга паводковой ситуации, должны доводиться до главы городской администрации.
Как подчеркнул Ирек Ялалов, несмотря на то, что прогнозные показатели по уровню воды в реке Белой ниже прошлогодних, комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности горожан должен выполняться в полном объеме.