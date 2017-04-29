Паводок в Башкирии: В Уфе реки уже близки к выходу на пойму

- К 29 апреля река Белая поднялась до 649 сантиметров, река Уфа – до 600 сантиметров, река Дема – до 515 сантиметров, - доложил он. - Увеличивается количество подтопленных участков. Так, на Кооперативной поляне на текущий день подтоплено 6 домов и более 50 придомовых территорий. Остаются подтопленными дороги на базы отдыха Рочер и Солнечные пески, СНТ «Зеленый мыс», перелит участок дороги по улице М. Заречная и дорога, ведущая в поселок Козарез. На последнем участке глубина перелива составляет уже более метра, движение автотранспорта прекращено, проезд закрыт, перевозка населения осуществляется речным транспортом с паромной переправы Козарез до микрорайона Нижегородка.