В Уфе презентовали новую социальную карту жителя Башкортостана

- Мы считаем, что эта карта будет пользоваться большой популярностью у жителей республики. Мы сейчас работаем над тем, чтобы получение этой карты было удобным и доступным. До конца мая эту карту можно будет получить во всех многофункциональных центрах Уфы, а до конца года во всех местах присутствия банка, а у банка свыше 70 точек в республике, - сказал Константин Бобров.