В Уфе презентовали новую социальную карту жителя Башкортостана

Posted 28 апреля 2017, 05:15
Published 28 апреля 2017, 05:15
Modified 17 октября 2022, 18:58
Updated 17 октября 2022, 18:58
В Башкирии до конца года планируют выпустить до 10 тысяч новых социальных карт на базе национальной платежной системы «Мир». Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, организованной «РБК-Уфа».
Выпускать карту будет банк «Уралсиб». С ее помощью жители Башкирии смогут не только оплачивать покупки, снимать наличные в банкоматах, но и оплачивать проезд в транспорте, получать скидки в магазинах, участвующих в единой дисконтно-бонусной системе «Нектар». Кроме того, карта будет содержать электронную подпись, которая позволит дистанционно подписывать документы на портале госуслуг.
- Республика Башкортостан готова к активному использованию этой платежной системы. Подавляющее число банкоматов, все платежные терминалы готовы для принятия этой карты, - рассказал премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов.
По его словам, в прошлом году в регионе 25% всех транзакций были проведены были проведены с помощью безналичной оплаты услуг и товаров, и 17% всех расходов граждан совершены безналичным способом.
- Уверенных пользователей платежных карт всё больше, этот инструмент все чаще используется для совершения платежей, - подчеркнул премьер-министр.
Председатель правления АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев отметил, что Башкирия стала первым регионом, где данный проект был реализован.
Председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров подчеркнул, что этот проект будет действительно удобным для жителей республики.
- Мы считаем, что эта карта будет пользоваться большой популярностью у жителей республики. Мы сейчас работаем над тем, чтобы получение этой карты было удобным и доступным. До конца мая эту карту можно будет получить во всех многофункциональных центрах Уфы, а до конца года во всех местах присутствия банка, а у банка свыше 70 точек в республике, - сказал Константин Бобров.
Всего, по его словам, до конца этого года, в республике планируется выпуск 10 тысяч таких карт.
- Если потребность будет больше, то мы готовы ее воплотить. Миллион, так миллион, - сказал Константин Бобров.
Использование карты для пенсионеров и бюджетников будет бесплатным.
Отметим, что с 1 июля этого года все банки России должны приступить к приему карт «Мир» на кассах и в банкоматах. К началу 2018 года планируется перевести в новую платежную систему всех бюджетников России.