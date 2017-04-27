Выяснилось, от чего стало плохо 11 детям в детском саду Уфы

Posted 27 апреля 2017, 15:35
Published 27 апреля 2017, 15:35
Modified 17 октября 2022, 18:58
Updated 17 октября 2022, 18:58
11 детям детского сада №248 потребовалась медицинская помощь 22 апреля вовсе не из-за пищевого отравления, сообщили в Роспотребнадзоре по республике.
Как выяснилось, после эпидемиологического расследования и лабораторного исследования, никаких нарушений инспекция, проверявшая пищевые продукты, не обнаружила. Также все в порядке было с санитарно-гигиеническим режимом.
У четырех детей обнаружена норовирусная инфекция. Это и стало причиной недуга малышей. В данном случае источником инфекции стал больной ребенок. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания от двух до пяти дней. На сегодняшний день все дети выздоровели, детский сад работает в обычном режиме.уточнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Галина Пермина.