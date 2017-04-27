Выяснилось, от чего стало плохо 11 детям в детском саду Уфы

У четырех детей обнаружена норовирусная инфекция. Это и стало причиной недуга малышей. В данном случае источником инфекции стал больной ребенок. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания от двух до пяти дней. На сегодняшний день все дети выздоровели, детский сад работает в обычном режиме.уточнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Галина Пермина.