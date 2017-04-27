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Posted 27 апреля 2017, 08:17

Published 27 апреля 2017, 08:17

Modified 17 октября 2022, 18:57

Updated 17 октября 2022, 18:57

В Башкирии «оригинально» отремонтировали школу

27 апреля 2017, 08:17
Ремонт до окончания учебного года не дожил.

Депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин вместе с депутатом Совета Краснокамского района Ильдусом Шамсияровым провели инспекцию средней школы в Новонагаево. Ранее чиновники отчитались о проведении текущего ремонта кровли, восстановлении работоспособности сигнализации и устранении нарушения противопожарных требований.

Этой весной родители учащихся начали жаловаться на то, что крыша протекает, на потолке плесень, штукатурка отваливается и местами стоят ведра для сбора воды. Инспекция депутатов лишь подтвердила слова родителей. Они сделали видео во время своей проверки.

На видеозаписи видно, что стены не выдержали и одного учебного года – штукатурка облупилась во многих местах. Действительно стоят ведра для сбора воды, парты мокрые, а вентиляционные окна и вовсе заклеены бумагой.

Налицо просто наплевательское отношение руководства района на распоряжение главы республики и прокуратуры, - сделал вывод депутат Курултая Ильгам Галин

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