В Башкирии «оригинально» отремонтировали школу

Этой весной родители учащихся начали жаловаться на то, что крыша протекает, на потолке плесень, штукатурка отваливается и местами стоят ведра для сбора воды. Инспекция депутатов лишь подтвердила слова родителей. Они сделали видео во время своей проверки.