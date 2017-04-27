Торговля с онлайн-кассами: что изменится с 1 июля

- Наша сеть является субъектом розничной торговли по продаже свежего мяса и продукции переработки из мяса индейки. В данный момент наша деятельность не предполагает обязательного использования контрольно-кассовой техники, так как мы являемся плательщиками ЕНВД, но для собственного удобства учёта товародвижения и лояльности клиента мы используем товарно-учетную систему и кассовую технику с возможностью печати не фискальных кассовых документов. К 1 июля 2018 года, по требованию ФЗ-54, мы обязаны будем оснастить все наши магазины онлайн-кассами с возможностью печати фискальных чеков с передачей их в режиме реального времени в налоговую инспекцию, что повлечёт за собой немалые финансовые вложения. Не стоит сбрасывать со счетов и трудозатраты на модернизацию ПО и всего нашего парка POS систем. А так как мы торгуем с применением всех инструментов автоматизации, то лично для нашей сети я никаких плюсов в применении онлайн-касс не вижу, тем более в столь сложное кризисное время.