Торговля с онлайн-кассами: что изменится с 1 июля

Posted 27 апреля 2017, 05:57
Published 27 апреля 2017, 05:57
Modified 17 октября 2022, 18:57
Updated 17 октября 2022, 18:57
Летом прошлого года Президент России внёс изменения в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» N 54-ФЗ. Если говорить простым языком, то вся старая контрольно-кассовая техника (ККТ) 1 июля 2017 года будет заблокирована, и ее применение будет незаконным.
Организации и предприниматели, которые хотят продолжать вести свою хозяйственную деятельность в рамках закона, уже с 1 февраля 2017 должны были начать обзаводиться онлайн-кассами и заключать договоры с операторами фискальных данных (ОФД), которые теперь ответственны за хранение и передачу фискальных транзакций в налоговую инспекцию. Стоимость услуг ОФД равна 3000 рублей за одну кассу. Кроме того, необходимо получить доступ к личному кабинету налогоплательщика и ключ с электронной цифровой подписью, а это еще 1000 рублей в год, ведь уже с 1 февраля 2017 года налоговая инспекция перестала регистрировать ККТ на прежних условиях, и зарегистрировать онлайн-кассу без такого комплекта будет невозможно.
Андрей Куренев, директор компании ООО «ККМ02» и председатель комитета по розничной торговле Башкирского регионального отделения «Опора России» уверен, что проблемы не будет, если предприниматель уже работает с кассовым аппаратом.
- А значит, у него уже есть возможность доработать кассовый аппарат до формата онлайн-кассы, - пояснил Медиакорсети Андрей Куренев. - Или если кассовый аппарат не подлежит доработке, то нужно приобрести новую онлайн-кассу. Процесс модернизации предусматривает встраивание фискального накопителя в аппарат кассы, и специальный комплект доработки, который состоит из старой кассы. Стоимость доработки кассы в среднем составляет 17 тысяч рублей. Чтобы приобрести качественный кассовый аппарат, лучше обратиться на завод-производитель или найти их официальных партнеров в регионах. По моему мнению, после того, как закон вступит в силу, лишь часть предпринимателей уйдет в тень и будет торговать без кассы.
Положительная сторона этого нововведения очевидна:
- Теперь нет необходимости заключать договор с центром технического обслуживания (ЦТО) на обслуживание вашей ККТ, ранее он был обязателен;
- Чтобы поставить кассу на учёт, нет необходимости ехать в налоговую инспекцию;
-Сменить место дислокации кассового аппарата можно в личном кабинете налогоплательщика;
- Нет обязательного требования на ведение журнала кассира-операциониста, все данные можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика.
К слову сказать, стоимость ККТ нового образца начинается от 25 000 рублей. А модернизация касс старого образца стоит от 15 000 рублей. Это, конечно, может позволить себе не каждый бизнес. К тому же для работы по новым правилам необходимо будет обзавестись товарно-учетной системой и найти специалиста, который вам всё настроит, установит и будет обслуживать.
Также необходимо оснастить точку продаж устойчивым каналом связи с сетью Интернет, ведь только в этом случае данные о продажах будут поступать из фискального накопителя кассы к ОФД.
Вот что на этот счет говорит руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» в Республике Башкортостан Валентин Лапатин:
- У нас есть решение, которое дает возможность передавать в режиме онлайн информацию с касс и терминалов оплат в Федеральную налоговую службу из любой точки Республики Башкортостан.
Во-первых, мы предлагаем услуги аккредитованного партнера-оператора фискальных данных OFD.ru по обработке и передаче электронных чеков.
Во-вторых, у нас разработан специальный тариф для касс «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники». В ежемесячную абонентскую плату - 100 рублей включен неограниченный объем передачи электронных чеков, для того чтобы клиент смог сосредоточиться на ведении бизнеса и не задумывался о расходах на связь. Таким образом, у владельцев кассового аппарата отпадает необходимость в фиксированном интернете в каждой точке продаж.
В-третьих, у нас есть платформа управления сим-картами. Удобный веб-интерфейс позволяет настроить автоматическую дистанционную блокировку сим-карты, чтобы избежать ее несанкционированного использования в точке продаж, проверить работоспособность и в режиме реального времени следить за балансом.
Благодаря широкому покрытию сети «МегаФона» передать шифрованную информацию с касс будет возможно практически в любой точке республики.
С нашей помощью компания любого масштаба сможет соответствовать законодательству легко и быстро. Для этого нужно зайти на наш сайт и отправить заявку на подключение.
Мы, конечно же, соблюдаем законодательство, и в салонах «МегаФон Ритейла» уже протестирована постановка на учет касс по новым правилам. Все кассы будут модернизированы до 1 июля по всей республике и будут использовать наши собственные решения для передачи фискальных данных.
Но есть и те, кому разрешено не применять ККТ. Это газеты и журналы. Рынки без помещений, ярмарки. Розничная торговля разносная. Мороженое и безалкогольные напитки в розлив. Торговля молоком, маслом и квасом с цистерн. Овощи или арбузы в развал. Не попадает под новый закон церковь и реализация в ее стенах предметов религиозного культа. Без контрольно-кассовой техники вы сможете купить чай в поездах и почтовые марки.
Суля по всему, крупный бизнес уже готов к нововведению государства. Вот как размышляет на тему обязательного введения ККТ Сергей Носков, руководитель информационно-технической службы фирменной торговой сети магазинов «Индюшкин»:
- Наша сеть является субъектом розничной торговли по продаже свежего мяса и продукции переработки из мяса индейки. В данный момент наша деятельность не предполагает обязательного использования контрольно-кассовой техники, так как мы являемся плательщиками ЕНВД, но для собственного удобства учёта товародвижения и лояльности клиента мы используем товарно-учетную систему и кассовую технику с возможностью печати не фискальных кассовых документов. К 1 июля 2018 года, по требованию ФЗ-54, мы обязаны будем оснастить все наши магазины онлайн-кассами с возможностью печати фискальных чеков с передачей их в режиме реального времени в налоговую инспекцию, что повлечёт за собой немалые финансовые вложения. Не стоит сбрасывать со счетов и трудозатраты на модернизацию ПО и всего нашего парка POS систем. А так как мы торгуем с применением всех инструментов автоматизации, то лично для нашей сети я никаких плюсов в применении онлайн-касс не вижу, тем более в столь сложное кризисное время.
И все же те юридические лица, кто не пожелает выполнить поставленные государством условия, ждут неминуемые штрафы за нарушение 54-ФЗ. Так если ККТ не соответствует требованиям – штраф составит 10 000 рублей. Такую же сумму штрафа придется заплатить, если чек не будет отправлен покупателю. А вот если предприниматель решит обмануть государство, и вовсе не станет использовать в своей работе ККТ, то ему придется заплатить штрафную санкцию в 30 000 рублей.
Роберт Бахтиев, директор по инновациям АО НИИ «Солитон», которое является разработчиком мобильной онлайн-кассы «SOLITON wizar POS», уверен, что данное нововведение сделает бизнес прозрачным.
- Для автоматизации торговли - это несомненный плюс, - объясняет Роберт Бахтиев. - Каждая копейка будет теперь учтена. Внедрение технологий роботизации, работа с большими данными Big data – это плюс. Увеличится собираемость налогов – разве не отлично? Это ведь конец серым схемам, теперь будет прозрачность, малому бизнесу теперь будет сложно скрывать свои доходы. Я уверен, что предпринимателям сейчас нужно повышать уровень знаний, и тогда все будет хорошо.
Торговля - двигатель прогресса – это устойчивое выражение известно давно. Будет ли реальный прогресс после вступления закона N 54-ФЗ об использовании ККТ в силу, покажет время. Пока же предпринимателям стоит поспешить, чтобы успеть привести свои контрольно-кассовые аппараты в соответствие с требованиями буквы закона.