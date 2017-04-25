В Башкирии школьница получила сотрясение мозга в школьном автобусе

Ольга Гусакова, директор школы села Субханкулово, с себя ответственности не снимает, но не исключает, что девочка могла и приврать. Родители до сих пор не могут прийти в себя, ведь последствия могли быть гораздо серьезней. Сейчас они намерены обратиться в суд.