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Posted 25 апреля 2017, 09:19

Published 25 апреля 2017, 09:19

Modified 17 октября 2022, 18:56

Updated 17 октября 2022, 18:56

В Башкирии школьница получила сотрясение мозга в школьном автобусе

25 апреля 2017, 09:19
Девочке, по ее словам, запретили рассказывать об инциденте.

Аида Галимова, школьница из Туймазинского района Башкирии, попала в больницу после того, как получила сотрясение мозга во время поездки в школьном автобусе, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Из-за резкого маневра водителя девочка не удержалась и упала. У Аиды пошла кровь в области глаза, но на удивление никто из взрослых, в том числе и сопровождающая школьников сотрудница учебного заведения, первую помощь девочке не оказал. Также девочке запретили рассказывать о падении. Почти километр пострадавшая шла пешком домой. После этого Аиде Галимовой потребовалась госпитализация.

Как сообщили позже тележурналистам, у каждого ребенка есть свое место в автобусе. Но по неизвестным причинам школьница сидела в конце автобуса на скамейке. Ее после случившегося убрали.

Ольга Гусакова, директор школы села Субханкулово, с себя ответственности не снимает, но не исключает, что девочка могла и приврать. Родители до сих пор не могут прийти в себя, ведь последствия могли быть гораздо серьезней. Сейчас они намерены обратиться в суд.

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#Происшествия#Новости#Школьные автобусы#Школьница
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