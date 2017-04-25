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Posted 25 апреля 2017, 11:23

Published 25 апреля 2017, 11:23

Modified 17 октября 2022, 18:56

Updated 17 октября 2022, 18:56

Константин Толкачев рассказал о своем видении борьбы с коррупцией

25 апреля 2017, 11:23
Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев выступил на заседании Совета законодателей России.

Спикер государственного собрания Башкирии Константин Толкачев призвал ВУЗы начать подготовку специалистов по антикоррупционному праву, об этом он заявил, выступая в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей России. По словам Толкачёва, обилие антикоррупционных норм в разных законах мешает эффективно работать.

- Антикоррупционные нормы содержатся более чем в двухстах федеральных нормативных актах, не говоря уже о ещё большем количестве региональных и муниципальных правовых документов. Распылённость норм на разных уровнях мешает эффективно противодействовать коррупции, - заявил Толкачев.

Так же он предложил депутатам Госдумы подумать над созданием в России «Единого антикоррупционного кодекса» и «определить правовой режим тайны следствия по преступлениям коррупционной направленности».

- Утечки непроверенной информации от анонимных источников, тиражируемые СМИ, несомненно, сказываются на авторитете государства, на уровне доверия населения к властным структурам, - заявил он, говоря о появляющейся в новостях информации о ходе следствия по делам, связанным с коррупцией.

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#Политика#Новости
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