Константин Толкачев рассказал о своем видении борьбы с коррупцией

Posted 25 апреля 2017, 11:23
Published 25 апреля 2017, 11:23
Modified 17 октября 2022, 18:56
Updated 17 октября 2022, 18:56
Спикер государственного собрания Башкирии Константин Толкачев призвал ВУЗы начать подготовку специалистов по антикоррупционному праву, об этом он заявил, выступая в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей России. По словам Толкачёва, обилие антикоррупционных норм в разных законах мешает эффективно работать.
- Антикоррупционные нормы содержатся более чем в двухстах федеральных нормативных актах, не говоря уже о ещё большем количестве региональных и муниципальных правовых документов. Распылённость норм на разных уровнях мешает эффективно противодействовать коррупции, - заявил Толкачев.
Так же он предложил депутатам Госдумы подумать над созданием в России «Единого антикоррупционного кодекса» и «определить правовой режим тайны следствия по преступлениям коррупционной направленности».
- Утечки непроверенной информации от анонимных источников, тиражируемые СМИ, несомненно, сказываются на авторитете государства, на уровне доверия населения к властным структурам, - заявил он, говоря о появляющейся в новостях информации о ходе следствия по делам, связанным с коррупцией.