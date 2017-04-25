Константин Толкачев рассказал о своем видении борьбы с коррупцией

- Утечки непроверенной информации от анонимных источников, тиражируемые СМИ, несомненно, сказываются на авторитете государства, на уровне доверия населения к властным структурам, - заявил он, говоря о появляющейся в новостях информации о ходе следствия по делам, связанным с коррупцией.