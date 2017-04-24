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Управляющим уфимским офисом «Альфа-банка» назначен Виктор Шумилов

24 апреля 2017, 17:36
Он переехал в столицу Башкирии из Нижневартовска.

В Уфе назначен новый управляющий операционным офисом Альфа-Банка. Им стал Виктор Шумилов, который до этого возглавлял аналогичную должность в Нижневартовске, сообщили в пресс-службе банка.

Прежний руководитель офиса в марте этого года уволился с этой должности «в связи со сменой личных карьерных планов». Бывший заместитель управляющего операционным офисом Азамат Давлетбаев переехал в Ростов-на-Дону и возглавил филиал банка по Южному федеральному округу.

Виктор Шумилов имеет 20-ти летний стаж работы в банковской сфере. До этого работал в ПАО «Сбербанк», ОАО «Сибакадембанк», ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО «Транскредитбанк». В Альфа-Банке работает с 2012 года.

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#Новости#Альфа-Банк#Уфа#Ольга Корзик#Экономика
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