Управляющим уфимским офисом «Альфа-банка» назначен Виктор Шумилов

В Уфе назначен новый управляющий операционным офисом Альфа-Банка. Им стал Виктор Шумилов, который до этого возглавлял аналогичную должность в Нижневартовске, сообщили в пресс-службе банка.
Прежний руководитель офиса в марте этого года уволился с этой должности «в связи со сменой личных карьерных планов». Бывший заместитель управляющего операционным офисом Азамат Давлетбаев переехал в Ростов-на-Дону и возглавил филиал банка по Южному федеральному округу.
Виктор Шумилов имеет 20-ти летний стаж работы в банковской сфере. До этого работал в ПАО «Сбербанк», ОАО «Сибакадембанк», ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО «Транскредитбанк». В Альфа-Банке работает с 2012 года.