Управляющим уфимским офисом «Альфа-банка» назначен Виктор Шумилов

Прежний руководитель офиса в марте этого года уволился с этой должности «в связи со сменой личных карьерных планов». Бывший заместитель управляющего операционным офисом Азамат Давлетбаев переехал в Ростов-на-Дону и возглавил филиал банка по Южному федеральному округу.