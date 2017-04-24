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На период майских праздников назначены 11 дополнительных поездов из Уфы

24 апреля 2017, 12:51
На период с 26 апреля по 13 мая из Уфы назначены 11 дополнительных поездов дальнего следования. Это сделано в связи с увеличением пассажиропотока в майские праздники, сообщает пресс-служба Куйбышевского филиала Федеральной пассажирской компании.

26, 27 апреля и 8 мая назначаются дополнительные поезда по маршруту Уфа – Москва через Ульяновск. Отправление 27 апреля в 00:12, 27 апреля и 8 мая – в 09:56. В обратном направлении поезда назначаются на 29 апреля (прибытие в Уфу в 21:03) и 30 апреля (прибытие в 08:43.

Кроме того, в Москву будет назначен еще один поезд, следующий через Самару. Из Уфы он отправится 28 апреля в 14:20, в обратном направлении поезд отправится 1 и 11 мая (прибытие в Уфу – в 04:00).

На 4 и 8 мая назначается поезд в южном направлении по маршруту Уфа – Адлер с отправлением в 16:37. Из Адлера поезд отправится 9 и 13 мая с прибытием в Уфу в 16:00.

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#Новости#Уфа#Транспорт#Железная дорога#Наталья Кузнецова#Общество
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