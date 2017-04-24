Энергетики Башкирии довольны успехами студентов УГАТУ в олимпиадах

Конкурентоспособность ООО «Башкирэнерго», как и других дочерних компаний АО «БЭСК» - ООО «БСК» и ООО «БЭСК Инжиниринг», - во многом зависит от того, насколько подготовленными оказываются выпускники УГАТУ. Со своей стороны, группа компаний АО «БЭСК» разработала богатую палитру инструментов, которые стимулировали бы лучших выпускников выбирать в качестве будущей работы предприятия электросетевого комплекса республики. Так, выплачивается зарплата студентам, которые приходят на учебную практику на сетевые предприятия АО «БЭСК». Для тех, кто, работая на производстве, хотел бы продолжить развивать свои таланты в научно-прикладных аспектах энергетики, раз в два года проводятся слеты молодых энергетиков. К этим молодежным форумам выпускаются сборники лучших докладов, а предложенные научно-практические решения внедряются в энергетику.