Энергетики Башкирии довольны успехами студентов УГАТУ в олимпиадах

На днях в Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ) состоялся третий заключительный этап двух Всероссийских студенческих олимпиад по электромеханике и электрической части станций и подстанций. В них приняли участие все энергетические вузы страны, а также технические вузы, где ведется преподавание по энергетическим специальностям – всего 19 команд учебных заведений. В жюри олимпиад вошли начальник департамента электрических сетей ООО «Башкирэнерго» Андрей Семендяев и начальник отдела электротехнического оборудования компании Ильдус Хайруллин.
Студенты УГАТУ добились двойного успеха, заняв первое место в олимпиаде по электрической части станций и подстанций и второе место - по электромеханике. Эти достижения имеют для ООО «Башкирэнерго» большое значение. Вуз является одним из основных источников высококвалифицированных кадров для компании.
Конкурентоспособность ООО «Башкирэнерго», как и других дочерних компаний АО «БЭСК» - ООО «БСК» и ООО «БЭСК Инжиниринг», - во многом зависит от того, насколько подготовленными оказываются выпускники УГАТУ. Со своей стороны, группа компаний АО «БЭСК» разработала богатую палитру инструментов, которые стимулировали бы лучших выпускников выбирать в качестве будущей работы предприятия электросетевого комплекса республики. Так, выплачивается зарплата студентам, которые приходят на учебную практику на сетевые предприятия АО «БЭСК». Для тех, кто, работая на производстве, хотел бы продолжить развивать свои таланты в научно-прикладных аспектах энергетики, раз в два года проводятся слеты молодых энергетиков. К этим молодежным форумам выпускаются сборники лучших докладов, а предложенные научно-практические решения внедряются в энергетику.
В ООО «Башкирэнерго» внимательно следят за достижениями студентов, обучающихся на энергетических специальностях в УГАТУ, даже если они напрямую не связаны с электросетевым комплексом. Опыт показывает, что полученные знания и навыки позволяют таким студентам, которые впоследствии приходят на работу в компанию, быстро адаптироваться к современным требованиям. А успехи УГАТУ серьезные. Только в апреле текущего года в вузе прошла online-телеконференция «Энергетика в Евразийском пространстве» с участием стран СНГ и дальнего зарубежья, а также региональная научно-практическая конференция «Электротехника. Авиация и космос – 2017».
По мнению заведующего кафедрой электромеханики, профессора Флюра Исмагилова, инновационные достижения ООО «Башкирэнерго» последних лет, включая проект «умных» сетей, не в последнюю очередь обусловлены хорошей подготовкой выпускников УГАТУ, которые достойно проявили себя в реализации принципиально новых решений. И в дальнейшем вузу и ведущей электросетевой компании региона необходимо углублять сотрудничество – это будет кирпичиком в укреплении конкурентоспособности Башкирии в целом.