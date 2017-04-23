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Posted 23 апреля 2017, 08:09

Published 23 апреля 2017, 08:09

Modified 17 октября 2022, 19:30

Updated 17 октября 2022, 19:30

В Башкирии выросло число зарегистрированных браков

23 апреля 2017, 08:09
Госкомитет по юстиции Башкирии опубликовал данные о браках и разводах в регионе за первые три месяца этого года. Согласно статистике, число зарегистрированных браков в первом квартале увеличилось.

Как следует из отчета ведомства, свои отношения в ЗАГСе официально оформили 4853 пары. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 4328. При этом количество разводов осталось тем же: свои отношения расторгли 3754 пары.

В Уфе в этом году оформили отношения 1613 пар, показатель вырос более чем на две сотни. Но одновременно выросло и число разводов: если в прошлом году их было 1150, то в этом 1162.

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#Рустэм Башкирцев#Общество#Новости#Башкирия#Уфа#Браки
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