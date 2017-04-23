В Башкирии выросло число зарегистрированных браков

Posted 23 апреля 2017, 08:09
Published 23 апреля 2017, 08:09
Modified 17 октября 2022, 19:30
Updated 17 октября 2022, 19:30
Как следует из отчета ведомства, свои отношения в ЗАГСе официально оформили 4853 пары. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила 4328. При этом количество разводов осталось тем же: свои отношения расторгли 3754 пары.
В Уфе в этом году оформили отношения 1613 пар, показатель вырос более чем на две сотни. Но одновременно выросло и число разводов: если в прошлом году их было 1150, то в этом 1162.