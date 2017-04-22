В Уфе построят еще один надземный пешеходный переход
22 апреля 2017, 16:47
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы назначило на 22 мая аукцион, по итогам которого отберет подрядчика строительства надземного пешеходного перехода на автодороге «Уфа-Аэропорт» в районе микрорайона «Спутник». Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
Строительство перехода общей площадью 542,3 кв. м. должны завершить к 20 ноября этого года.
Его пропускная способность составит 6 тыс. человек в час.
Начальная цена строительства – 53,5 млн руб. Финансировать работы будет городской бюджет.