В Уфе построят еще один надземный пешеходный переход

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы назначило на 22 мая аукцион, по итогам которого отберет подрядчика строительства надземного пешеходного перехода на автодороге «Уфа-Аэропорт» в районе микрорайона «Спутник». Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.