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В Уфе построят еще один надземный пешеходный переход

22 апреля 2017, 16:47
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы назначило на 22 мая аукцион, по итогам которого отберет подрядчика строительства надземного пешеходного перехода на автодороге «Уфа-Аэропорт» в районе микрорайона «Спутник». Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Строительство перехода общей площадью 542,3 кв. м. должны завершить к 20 ноября этого года.

Его пропускная способность составит 6 тыс. человек в час.

Начальная цена строительства – 53,5 млн руб. Финансировать работы будет городской бюджет.

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