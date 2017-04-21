В Башкирии создан «Комитет по защите прав русскоязычных школьников»

Posted 21 апреля 2017, 13:38
Published 21 апреля 2017, 13:38
Modified 25 декабря 2024, 05:38
Updated 25 декабря 2024, 05:38
Как рассказала Медиакорсети мама двух учеников гимназии Наталья Будилова, она и еще 32 родителя обратились к директору гимназии в конце мая прошлого года. Мамы и папы детей хотели внести изменения в учебный план на 2016-2017 учебный год: исключить башкирский язык в пользу русского или английского.
- Вносить изменения руководство школы отказалось, - рассказала «Медиакорсети» Будилова. – Нас убеждали, угрожали тем, что не выдадут аттестат, говорили, что мы разжигаем межнациональную рознь. Менять учебный план для класса нам отказались, заявив, что надо менять по целой параллели, хотя на самом деле по закону это не так. Мы пытались утвердить индивидуальный учебный план, но нам и этого сделать не дали. В итоге администрация школы приняла учебный план с башкирским языком, обосновав это тем, что это решение родительского комитета школы, хотя на самом деле там было всего семь человек. Мы обращались в Минобразования, но это также не дало никакого результата.
Сейчас дети Натальи башкирский язык не изучают, поскольку она намерена отстоять свои права. Родители, которые солидарны с ней, уже обращались в прокуратуру, которая установила, что учебный план действительно принят с нарушениями. Несколько недель назад в адрес учебной организации внесено представление. Если нарушения не будут устранены, родители намерены обратиться в суд.
- Около недели назад мы зарегистрировали общественную организацию «Комитет по защите прав русскоязычных школьников», - говорит Наталья. – Мы хотим, чтобы у наших детей было больше уроков русского языка и английского, и будем добиваться восстановления наших прав.
Директор гимназии 39 Ирина Киекбаева для комментариев была недоступна: ее мобильный не отвечал.