Суровый уфимский споттинг

- В Уфе нас (споттеров, авиа фотографов - прим.автора) всего 5-6 человек. В некоторых городах движуха побольше. Мы довольно часто встречаем людей, которые подъезжают с девочками, детьми, ну, просто посмотреть, себяшки на айфон поснимать. То есть у них нет цели поймать какой-то определенный борт или снять его на рассвете или на закате, - рассказывает Максим Штурм. - Мы всегда рады новым лицам и людям в нашей компании. Но почему-то основной массе это не интересно, или просто они не знают, куда ехать. Хотя часто бывает так, что на официальный споттинг просятся люди, ну, просто так можно я приеду, постою, посмотрю, говорят. Так что вам мешает приехать под глисаду, к забору? Там тоже хорошо все видно!