Суровый уфимский споттинг

Так уж вышло, что я прожила один день совершенно по-новому. Уфимский авиафотограф Максим Штурм пригласил меня на "прогулку" в аэропорт. Суть поездки состояла в фотосъемке самолётов, которые приземляются на уфимском аэродроме. Но запечатлеть мы их могли не на территории аэропорта, а за забором. Погода была что надо, небо красивое, и мы взяли аппаратуру в руки и отправились в путь.
Территория возле забора, где обычно споттеры "ловят" самолёты, была почти вся под снегом. Рисковать проехать по полю ближе к месту съемки не стоило, но мы решили испытать судьбу. Зря - автомобиль крепко сел на пузо. Тем временем нужный нам самолёт уже снизил высоту и шёл на посадку.
Пробираясь сквозь снег, воду и грязь мы добрались до забора. Максим подсказал, как правильно настроить фотоаппарат, чтобы решетка была размыта, и мы начали снимать.
Дальше мы пошли откапывать авто. Точнее откапывал его мой проводник, а я караулила следующий самолёт. Как я поняла, у споттера должен быть не только фотоаппарат, но зимой обязательно наличие лопаты, иначе можно застрять. Для них не важно время года, главное - быть в нужное время в нужном месте. Красота кадра имеет большое значение.
- В Уфе нас (споттеров, авиа фотографов - прим.автора) всего 5-6 человек. В некоторых городах движуха побольше. Мы довольно часто встречаем людей, которые подъезжают с девочками, детьми, ну, просто посмотреть, себяшки на айфон поснимать. То есть у них нет цели поймать какой-то определенный борт или снять его на рассвете или на закате, - рассказывает Максим Штурм. - Мы всегда рады новым лицам и людям в нашей компании. Но почему-то основной массе это не интересно, или просто они не знают, куда ехать. Хотя часто бывает так, что на официальный споттинг просятся люди, ну, просто так можно я приеду, постою, посмотрю, говорят. Так что вам мешает приехать под глисаду, к забору? Там тоже хорошо все видно!
Прошёл час, самолета не было, так же не было и подвижек с машиной. Начало казаться, что ночевать придётся в поле, машин рядом нет, людей тоже, а "Kia" упорно не хотела покидать занятое ей место. Ни воды, ни еды с собой никто не взял (кстати, это грубая ошибка, обычно споттеры берут термос с чаем и бутерброды, но мы напрочь забыли про это). Вскоре стало понятно, что без посторонней помощи не обойтись.
Тем временем на горизонте появились огни другого воздушного судна. Максим Штурм сказал, что этот самолет у него уже есть и продолжил откапывать машину, надеясь все же вызволить транспортное средство. А я пошла «под забор». Красивый, ярко зеленый самолет снижал скорость и высоту, плавно пролетев возле меня, он приземлился на полосу, я успела сделать несколько кадров «S7 Airbus a 319».
Наконец мы вызвали подмогу, споттеры активно общаются не только друг с другом, но и с пилотами и местными жителями, так как на поле можно застрять не только зимой, но и летом, так как местами есть болотистая местность. Поэтому они часто приходят друг другу на подмогу.
- Если есть желание заняться споттингом, то есть один, самый главный, совет. Это не лениться оторвать себя от дивана и поехать в порт к забору. Споттинг же не подразумевает обязательную фотофиксацию. Можно просто понаблюдать за самолетами. Это как рыбалка, как собирание марок. Просто хобби, - говорит Максим. - А узнать, когда что прилетает, чтобы в пустую не сидеть в поле, всегда можно на сайте аэропорта в онлайн-расписании. Также можно установить на телефон приложение flightradar24. Полезно знать, каким курсом борты заходят на посадку и взлетают, для этого есть программа МЕТАR, показывающая погодные условия в порту и какая полоса в работе.