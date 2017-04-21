Никита Михалков наживается на авторских гонорарах

Можно сказать, что РСП - семейный бизнес, так как один из руководителей организации - Артем Михалков, сын режиссера. По всей видимости, заработки у руководителей Союза большие - сын Михалкова не так давно купил землю в элитном районе Москвы за 150 миллионов рублей. О самом Никите Михалкове и говорить нечего - всем известно, что живет он как знатный дворянин из исторических фильмов. Михалкову принадлежит роскошный виноградник в итальянской провинции Тоскана, где скупают земли богатейшие люди мира. Территория его участка составляет 100 гектаров. Нетрудно подсчитать ее стоимость, если учесть, что одна сотка земли здесь стоит около 100 тысяч евро. В Италии Михалков производит собственное вино под брендом «12», которое пьют кремлевские чиновники и вся российская элита.