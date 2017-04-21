Никита Михалков наживается на авторских гонорарах

Как отмечают «Новые известия», создание РСП не привело к улучшению жизни авторов. Примером этого является судьба поэта-песенника Сергея Алиханова, написавшего более 500 текстов, которые исполняют Дима Билан, Алла Пугачева и другие артисты. Престарелому поэту, который живет в двухкомнатной квартире, платят в месяц всего 2-3 тысячи рублей авторского гонорара.
Когда вслед за распадом СССР перестала существовать и советская система защиты авторских прав, возникло Российское авторское общество (РАО). Поскольку организация плохо выполняла свои обязанности, режиссер Никита Михалков предложил учредить альтернативу РАО - Российский союз правообладателей (РСП). Он получал деньги за счет отчислений однопроцентного налога на всю импортируемую в Россию воспроизводящую технику и диски. Изначально нигде не было прописано, какую долю средств от авторских гонораров РСП берет себе. Также было непонятно, что организация делает с авторскими деньгами. Позже стало известно, что кроме однопроцентного налога, руководителей РСП забирали себе 15%, а еще 20% направляли в фонды, которые были связаны с организацией.
Можно сказать, что РСП - семейный бизнес, так как один из руководителей организации - Артем Михалков, сын режиссера. По всей видимости, заработки у руководителей Союза большие - сын Михалкова не так давно купил землю в элитном районе Москвы за 150 миллионов рублей. О самом Никите Михалкове и говорить нечего - всем известно, что живет он как знатный дворянин из исторических фильмов. Михалкову принадлежит роскошный виноградник в итальянской провинции Тоскана, где скупают земли богатейшие люди мира. Территория его участка составляет 100 гектаров. Нетрудно подсчитать ее стоимость, если учесть, что одна сотка земли здесь стоит около 100 тысяч евро. В Италии Михалков производит собственное вино под брендом «12», которое пьют кремлевские чиновники и вся российская элита.
Также по информации "Новых ведомостей", деньги авторов идут не только на красивую жизнь, но и на лоббирование политических интересов Михалкова через депутатов разных уровней, а также путем сотрудничества с бывшими и действующими силовиками через общественные организации. Например, с помощью такой, как "Офицеры России". Михалков через отставных и действующих силовиков, в том числе, следит и за правильным расходованием финансовых схем РАО.
Главой своей империи «авторских прав» Михалков назначил верного соратника Андрея Кричевского, управляющего всеми прибыльными предприятиями РФ, которые специализируются на авторском праве – РАО, РСП, ВОИС, ФГУП «Мелодия». Кричевский отвечает за идеологию и одергивание всех нелояльных. Почему авторы не получают гонорары, если в стране растет количество организаций, которые готовы охранять авторские права?
По сообщениям прессы, Кричевский замешан и в том, что Федотов ушел с поста гендиректора РАО. Как только кресло стало свободным, его занял ставленник Кричевского - Максим Дмитриев. В данный момент Кричевский контролирует в стране все денежные перечисления по статье «авторское право». Сам же он подчиняется Михалкову, который, видимо, решил перенести в жизнь экранный образ Пожарского, сыгранного им в фильме «Статский советник».