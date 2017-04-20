Первый завод по производству сухофруктов построят на Ставрополье

«Объем кредитного портфеля порядка 22 миллиардов рублей, за прошлый год мы вложили в регион около 19 миллиардов рублей из которых 13 были долгосрочными ресурсами. В этом году мы по перспективе видим, что сможем вложить около 13 миллиардов рублей в экономику региона», - рассказал председатель правления «Россельхозбанка» Дмитрий Патрушев.