В Новосибирске после протестов отменили резкое повышение тарифов ЖКХ

Отметим, что федеральный центр ограничил рост тарифов на 4%. При этом регионам по согласованию с депутатами разрешено превысить этот уровень. Решение о повышении оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения в среднем на 15% одобрили депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области. Тарифы должны были вырасти с 1 июля этого года. Необходимость повышения была обоснована износом оборудования и коммунальных сетей.