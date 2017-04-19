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В Башкирии осудили наркоторговца, попавшегося с 17 килограммами героина

19 апреля 2017, 15:36
Дилером оказался выходец одной из стран ближнего зарубежья.

В Башкирии осудили выходца Центральной Азии Улугбека Павлонова. Чуть больше года назад мужчина приехал в Стерлитамак с целью купить большую партию героина, которые он собирался перевести в соседний регион. В момент покупки продавцы и покупатель были задержаны, в ходе осмотра личных вещей Павлонова, оперативники ФСБ обнаружили 17 килограмм белого порошка, как потом установила экспертиза в сумке был героин.

Стерлитамакский суд вынес Улугбеку Павлонову обвинительный приговор, при этом судья учёл, что обвиняемый активно сотрудничал со следствием, ближайшие 9 лет мужчина проведёт в колонии строгого режима.

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#Новости#ФСБ#Наркотики#Задержание наркоторговца#Константин Климов#Происшествия
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