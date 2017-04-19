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Такая простая сода

19 апреля 2017, 12:02
Фото: pixabay.com
Факты о соде, которые мало кому известны.

1. Обитель розовых фламинго

Кенийское озеро Накуру, которое привлекает тысячи розовых фламинго, и фотографии с которого видело большинство из нас – одно из самых больших содовых озёр в мире. Вода в озере представляет собой раствор кальцинированной соды, водятся в нём несколько видов рачков, и небольшая синезелёная водоросль «Arthrospira platensis», которая и привлекает необычных птиц. Накуру с местного наречия переводится как «пыльное место», что вполне объяснимо – концентрация соды в водоёме настолько велика, что после высыхания капли воды из озера, остаются крупицы соды.

2. Сода у нас в крови

Пищевая сода входит в состав крови человека. Именно поэтому кровь имеет солоноватый вкус, который чувствовал каждый из нас, прикусив язык. Если сделать анализ крови, то выяснится, что наши эритроциты, лимфоциты и тромбоциты буквально «купаются» в соде.

3. Секрет немецких брецелей

Секрет уникальной хрустящей корочки немецких крендельков брецелей кроется в использовании каустической соды. Если следовать оригинальному рецепту, то перед тем как ставить брецели в печь, нужно хорошенько промазать их содовым раствором.

4. Мыло из соды

Древние римляне использовали соду для приготовления обычного мыла. Сапонариусы, именно так у римлян называли мыловаров, нагревали жиры, как правило животные, и добавляли в них соду. После того как полученный раствор густел, его отправляли на прилавки и в термы (бани). Мыло из соды имеет хорошие чистящие свойства и при этом безопасно для кожи.

5. Божественный натрон

Соду использовали не только в Древнем Риме, но и Древнем Египте. Добывали натрон (кальцинированная сода) в озёрах Вади-Натрун, в западной дельте Нила. Использовался он для бальзамирования умерших фараонов, за свои свойства его прозвали божественной содой.

6. Не будь у нас соды…

От стерлитамакского содового завода зависит успешная работа целого ряда российских производителей, если не сказать целых отраслей. Компания обеспечивает сырьём 61 стекольный завод, 16 химических предприятий, 13 металлургических комбинатов, 9 целлюлозно-бумажных производств. 95% листового стекла, 88% стиральных порошков и 51% стеклянной тары делают именно из башкирской соды.

#Карточки#Константин Климов
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