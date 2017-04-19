Такая простая сода

Кенийское озеро Накуру, которое привлекает тысячи розовых фламинго, и фотографии с которого видело большинство из нас – одно из самых больших содовых озёр в мире. Вода в озере представляет собой раствор кальцинированной соды, водятся в нём несколько видов рачков, и небольшая синезелёная водоросль «Arthrospira platensis», которая и привлекает необычных птиц. Накуру с местного наречия переводится как «пыльное место», что вполне объяснимо – концентрация соды в водоёме настолько велика, что после высыхания капли воды из озера, остаются крупицы соды.
Пищевая сода входит в состав крови человека. Именно поэтому кровь имеет солоноватый вкус, который чувствовал каждый из нас, прикусив язык. Если сделать анализ крови, то выяснится, что наши эритроциты, лимфоциты и тромбоциты буквально «купаются» в соде.
Секрет уникальной хрустящей корочки немецких крендельков брецелей кроется в использовании каустической соды. Если следовать оригинальному рецепту, то перед тем как ставить брецели в печь, нужно хорошенько промазать их содовым раствором.
Древние римляне использовали соду для приготовления обычного мыла. Сапонариусы, именно так у римлян называли мыловаров, нагревали жиры, как правило животные, и добавляли в них соду. После того как полученный раствор густел, его отправляли на прилавки и в термы (бани). Мыло из соды имеет хорошие чистящие свойства и при этом безопасно для кожи.
Соду использовали не только в Древнем Риме, но и Древнем Египте. Добывали натрон (кальцинированная сода) в озёрах Вади-Натрун, в западной дельте Нила. Использовался он для бальзамирования умерших фараонов, за свои свойства его прозвали божественной содой.
От стерлитамакского содового завода зависит успешная работа целого ряда российских производителей, если не сказать целых отраслей. Компания обеспечивает сырьём 61 стекольный завод, 16 химических предприятий, 13 металлургических комбинатов, 9 целлюлозно-бумажных производств. 95% листового стекла, 88% стиральных порошков и 51% стеклянной тары делают именно из башкирской соды.