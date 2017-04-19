Такая простая сода

Кенийское озеро Накуру, которое привлекает тысячи розовых фламинго, и фотографии с которого видело большинство из нас – одно из самых больших содовых озёр в мире. Вода в озере представляет собой раствор кальцинированной соды, водятся в нём несколько видов рачков, и небольшая синезелёная водоросль «Arthrospira platensis», которая и привлекает необычных птиц. Накуру с местного наречия переводится как «пыльное место», что вполне объяснимо – концентрация соды в водоёме настолько велика, что после высыхания капли воды из озера, остаются крупицы соды.