mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Конкурс по распределению автобусных маршрутов в Уфе объявят в мае

19 апреля 2017, 14:39
Новый конкурс по распределению автобусных маршрутов в городе администрация Уфы намерена провести в мае. Об этом заявил сегодня начальник управления транспорта и связи Уфы Сергей Храмов.

- Конкурс по маршрутам, где сейчас ездят (перевозчики – прим.ред.) без разрешающих документов, будем объявлять в мае, - сообщил Сергей Храмов сегодня на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Уфа». – Позиция города такова, что провести конкурс нужно по маршрутам, не внесенным в реестр (маршрутов регулярных перевозок Уфы – прим.ред.).

Напомним, администрация города пытается провести данный конкурс с лета прошлого года. Уже дважды принятые решения были отменены по требованию антимонопольной службы.

По данным мэрии, в городе сегодня работают около 3,7 тыс единиц пассажирского транспорта, в том числе 296 автобусов большой вместимости, 2097 — средней, 980 — малой, а также 345 троллейбусов и трамваев.Также в городе, по данным мэрии, имеется около 800 «нелегальных перевозчиков», они ездят по 44 маршрутам.

Материалы по теме
Мэрия Уфы снова отменила конкурс на распределение городских маршрутовКакие транспортные компании Уфы могут официально перевозить пассажиров Мэрия Уфы отменила конкурс по маршрутам, вызвавший критику
#Новости#Перевозка пассажиров#Уфа#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48