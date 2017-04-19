Конкурс по распределению автобусных маршрутов в Уфе объявят в мае

По данным мэрии, в городе сегодня работают около 3,7 тыс единиц пассажирского транспорта, в том числе 296 автобусов большой вместимости, 2097 — средней, 980 — малой, а также 345 троллейбусов и трамваев.Также в городе, по данным мэрии, имеется около 800 «нелегальных перевозчиков», они ездят по 44 маршрутам.