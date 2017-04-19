Администрация Уфы: Малоформатные автобусы все равно останутся

- Отказаться полностью от автобусов малого класса просто невозможно, - отметил сегодня Сергей Храмов на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Уфа». – Потому что на некоторых маршрутах есть пассажиропоток, который полностью устраивает автобусы малого класса. И вообще федеральным законом 220 определяется класс транспортных средств, которые допускаются для перевозки пассажиров, там есть малый класс транспортных средств.