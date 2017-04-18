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Posted 18 апреля 2017, 06:16

Published 18 апреля 2017, 06:16

Modified 17 октября 2022, 19:28

Updated 17 октября 2022, 19:28

В Уфе участник конфликта в ночном клубе получил десять лет строгого режима

18 апреля 2017, 06:16
Мужчина ударил своего оппонента ножом.

В Башкирии участник конфликта в ночном клубе получил десять лет строго режима.

Как удалось установить следователям, 16 июля прошлого года в ночном клубе «Сказка» в Уфе между компаниями молодых людей возник конфликт, который закончился примирением сторон.

Однако когда двое братьев участников ссоры покинули заведение, за ними отправился представитель другой стороны конфликта. Проследив за ними на автомобиле, он набросился на одного из них с ножом и нанёс удар в голову, причинив тяжкий вред здоровью. Скрыться с места нападения 27-летнему уфимцу не удалось, он был задержан братом пострадавшего.

Обвиняемый отказался признать свою вину, поэтому следователям пришлось провести большую работу, чтобы доказать виновность мужчины.

#Происшествия#Новости
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