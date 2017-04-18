В Уфе участник конфликта в ночном клубе получил десять лет строгого режима

Однако когда двое братьев участников ссоры покинули заведение, за ними отправился представитель другой стороны конфликта. Проследив за ними на автомобиле, он набросился на одного из них с ножом и нанёс удар в голову, причинив тяжкий вред здоровью. Скрыться с места нападения 27-летнему уфимцу не удалось, он был задержан братом пострадавшего.