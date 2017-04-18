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Posted 18 апреля 2017, 10:04

Published 18 апреля 2017, 10:04

Modified 17 октября 2022, 19:28

Updated 17 октября 2022, 19:28

Филиппов – жертва слабости хамитовской администрации - Аббас Галлямов

18 апреля 2017, 10:04
Политолог Аббас Галлямов считает, что сегодняшнее увольнение первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова с должности в связи с утратой доверия парадоксальным образом к самому Филиппову имеет весьма отдалённое отношение.

- Для Ялалова это был способ отвесить пощёчину Хамитову, которой он с удовольствием воспользовался. Застарелая вражда между мэром и главой региона обострилась, потому что Ялалов понял, что Хамитов сильно ослабел и уволить его уже не сможет, - отметил политолог Аббас Галлямов. - Главная проблема главы Башкирии заключается в том, что прошлым летом его администрация не сумела организовать формирование лояльного состава горсовета, и Ялалов взял его под свой контроль. Уволить мэра глава региона теперь не сможет.

- Его единственный шанс - это помощь Москвы, - отметил политолог. - Если Кремль подключит федералов, то они, конечно, сумеют убедить депутатов, и те проголосуют как надо. Вопрос только в том, захочет ли Кремль делать грязную работу за обанкротившегося Хамитова. Впрочем, с учётом приближающихся выборов президента, возможно, все-таки захочет. Что касается Филиппова, то логично будет, если Хамитов даст ему какую-нибудь должность в правительстве. Сделает его, например, вице-премьером по строительству. В конце концов, Филиппов - лишь жертва слабости хамитовской администрации.

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