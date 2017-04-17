Юрий Шевчук написал письмо в защиту журналистов

- Суть наших претензий к «Новой газете» и отдельным её журналистам кроется не в том, что они отстаивают конституционные права граждан. Уверяю Вас, нет. Дело в том, КАК они это делают. Жёстко, цинично, не учитывая религиозных и национальных особенностей, ссылаясь на мифические источники и т.д. Да, согласен, нынешняя чеченская власть не устраивает многих. Эти "многие", в свою очередь, не нравятся нам. Это нормально, и мы к этому противостоянию привыкли.. Пожалуйста, мы готовы к любой дискуссии, даже самой неприятной или неудобной для нас. И, кстати, в обращении своём я никому не ставил условий, я лишь предложил извиниться. Не перед властью, которую эти СМИ не любят, а перед Чеченским Народом, который они «защищают», - заявил министр.