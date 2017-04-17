Юрий Шевчук написал письмо в защиту журналистов

Posted 17 апреля 2017, 13:56
Published 17 апреля 2017, 13:56
Modified 17 октября 2022, 19:28
Updated 17 октября 2022, 19:28
В письме, опубликованном на сайте «Эха Москвы», музыкант подчеркнул, что знает главного редактора «Новой» Дмитрия Муратова как честного и порядочного человека, который не позволит себе никакого глумления над ценностями других людей. По его словам, журналисты издания бьются за конституционные права и защищают всех граждан России, в каких бы регионах те ни проживали.
Несмотря на то, что «гордые горцы близко к сердцу воспринимают любой негатив», нужно уважать силу, а не насилие, пишет Шевчук.
- Если вы не согласны c последними публикациями в «Новой», проведите расследование и, если факты не подтвердятся, подавайте в суд. Кстати, так всегда нам говорит и В.В. Путин, – пишет музыкант.
Юрий Шевчук призывает решать проблемы цивилизованным путём, а не перетаскивать беззаконие в 21-й век и казнить друг друга без суда и следствия.
- Я родился в межконфессиональной семье. Мой прадед, правоверный мусульманин, Мударис Ахмадеев был муллой, за что и расстрелян в 1937 году в Башкирии. Cо стороны отца дед Сосфен Иванович, христианин, из казаков, был расстрелян под Канском, тоже в 37-м. Я знаю, какой чудовищный геноцид пережил Чеченский народ во времена сталинских репрессий… Нельзя нам то беззаконие перетаскивать в 21-й век. Казнить друг друга без суда и следствия. Будьте добры, успокойте людей,
- призывает власти Чечни Юрий Шевчук.
Напомним, скандал вокруг «Новой газеты» разгорелся после того, как издание в начале апреля опубликовало расследование «Убийство чести», посвящённое преследованию гомосексулистов в Чечне. Власти республики информацию опровергли. Однако, по данным «Новой газеты», на редакцию посыпались угрозы. Позже об угрозах заявила и радиостанция «Эхо Москвы», главный редактор которой поддержал журналистов «Новой». Призыв к расправе прозвучал на собрании в центральной мечети Грозного и транслировался по местному телевидению.
- Разумеется, мы категорически против каких-либо других методов воздействия, которые противоречили бы закону, тем более мы против каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для безопасности и жизни журналистов,
- подчеркнул, комментируя сложившуюся ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В свою очередь министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ответил на обращение музыканта Юрия Шевчука, сообщает ИА «Чеченинфо».
Он отметил, что обращение Юрия Шевчука демонстрирует то, что «здравый смысл берет верх».
- Я имею некоторое представление о ваших взглядах на нынешнюю российскую действительность и, признаюсь, многие из них не разделяю. Мне нравится, однако, Ваше творчество и, надо отдать должное, смелость в отстаивании точек зрения. Ваше обращение ко мне в таком вменяемом тоне говорит о том, что здравый смысл берет верх, даже при наличии преград, которые, на первый взгляд, кажутся непреодолимыми,
- сказал Умаров.
После чего министр по нацполитике ЧР пояснил причины возмущения чеченского народа.
- Суть наших претензий к «Новой газете» и отдельным её журналистам кроется не в том, что они отстаивают конституционные права граждан. Уверяю Вас, нет. Дело в том, КАК они это делают. Жёстко, цинично, не учитывая религиозных и национальных особенностей, ссылаясь на мифические источники и т.д. Да, согласен, нынешняя чеченская власть не устраивает многих. Эти "многие", в свою очередь, не нравятся нам. Это нормально, и мы к этому противостоянию привыкли.. Пожалуйста, мы готовы к любой дискуссии, даже самой неприятной или неудобной для нас. И, кстати, в обращении своём я никому не ставил условий, я лишь предложил извиниться. Не перед властью, которую эти СМИ не любят, а перед Чеченским Народом, который они «защищают», - заявил министр.