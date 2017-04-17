mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2017, 05:35

Published 17 апреля 2017, 05:35

Modified 17 октября 2022, 19:27

Updated 17 октября 2022, 19:27

В Уфе День Победы отметят в соцсетях акцией #72весны назад

17 апреля 2017, 05:35
Жителей города приглашают принять участие в патриотической акции.

Администрация Советского района Уфы вместе с рядом СМИ запустили патриотическую акцию. Она посвящена 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все жители города могут принять в ней участие. Для этого необходимо:

1. Рассказать стихотворение о Победе, войне, трудовом народе, защитниках страны, любви к Родине,

2.Снять это на видео и выложить в социальные сети с хэштэгом #72весныназад в группу #72весныназад,

3. Лучшие видео войдут в итоговый ролик и будут транслироваться в группах партнеров акции и в СМИ.

Акция продлится до 5 мая.

Материалы по теме
В Уфе на салют в День победы потратят 500 тысяч рублей
#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика