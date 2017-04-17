В Уфе День Победы отметят в соцсетях акцией #72весны назад

Posted 17 апреля 2017, 05:35
Published 17 апреля 2017, 05:35
Modified 17 октября 2022, 19:27
Updated 17 октября 2022, 19:27
Администрация Советского района Уфы вместе с рядом СМИ запустили патриотическую акцию. Она посвящена 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все жители города могут принять в ней участие. Для этого необходимо:
1. Рассказать стихотворение о Победе, войне, трудовом народе, защитниках страны, любви к Родине,
3. Лучшие видео войдут в итоговый ролик и будут транслироваться в группах партнеров акции и в СМИ.
Акция продлится до 5 мая.