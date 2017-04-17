Лютеранскую кирху в Уфе оградили от застройки

Религиозное сооружение является объектом культурного наследия. Объект попал в зону застройки квартала, ограниченного улицами Краснодонской, Ленина и парком имени Якутова.
Согласно документу, на территории кирхи запрещено строительство капитальных объектов, установка различных инженерных объектов и увеличение транспортного потока. Все работы по реконструкции кирхи и прилегающей территории должны быть согласованы. Разрешено благоустройство с озеленением, установкой цветников и скамеек, а также устройство небольших открытых парковок - до десяти машиномест.
Напомним, лютеранская кирха наряду с другим памятников архитектуры - Пожарной частью вольного общества на ул. Ленина, 67 - попала в квартал застройки компании «БашстройНур». Застройщик изначально обещал сохранить памятники, однако общественники считают, что на фоне 12-этажных домов они будут смотреться невыразительно